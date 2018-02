El gesto noble de un pueblo digno

JUAN CARLOS BARRETO BALZA | CRONISTA DEL MUNICIPIO ESCUQUE - Los hechos que acontecieron en Escuque entre el 20 de enero de 1830 y el 8 de febrero del mismo año pueden considerarse como un ejemplo excepcional de la conducta de un pueblo, que ante una situación extremadamente difícil y complicada en el ámbito político, tuvo el honor de proceder con dignidad. Así pues, nos proponemos recordar, en la forma más aproximada a la verdad histórica, un hecho singular que sucedió en Escuque, hace exactamente 188 años, y el cual por la valentía y nobleza que pusieron a prueba sus habitantes, puede ser considerado como un acontecimiento ejemplar, donde la entereza moral y la lealtad al Padre de la Patria, estuvieron por encima de las circunstancias imperantes.

Un plan preconcebido

Para la fecha antes mencionada, el Gobierno de Venezuela ejercido por el Gral. José Antonio Páez, de acuerdo con Francisco de Paula Santander en Colombia y Juan José Flores en el Ecuador, deciden desconocer la Presidencia de Simón Bolívar y desaparecer el gran proyecto del Libertador como lo era la integración de la Gran Colombia.

Páez envía sus comisionados a las diferentes Provincias y Cantones para que recogieran por escrito, las respuestas a tres planteamientos, los cuales en resumen sugerían lo siguiente:

1.- Nada de unión con la Gran Colombia

2.- Jefe el Gral. Páez

3.- Abajo Bolívar

Los ciudadanos escuqueños reunidos en la Plaza Pública el día 3 de febrero de 1830, luego de analizar y discutir la propuesta durante varios días, incluso con la presión armada enviada por el Coronel Manuel Vicente Cegarra, gobernador de la Provincia de Trujillo para el momento, responden así:

1.- Sí a lo primero

2.- Sí a lo segundo

3.- En cuanto al tercer planteamiento acordaron lo siguiente: “querer que suscribiéramos una multitud de dicterios, infamias e insolencias contra el General Bolívar, no nos pareció regular porque hemos creído que podíamos desconocer su autoridad y tratarlo con decoro no infamando su nombre”.

La excepción de la Patria

Analizando lo ocurrido, es importante destacar que los escuqueños por unanimidad estuvieron de acuerdo en separarse de la Gran Colombia e incorporarse al naciente Estado Venezolano.

Sin embargo, estos escuqueños, a diferencia de la conducta predominante de los demás ciudadanos que integraban las diferentes provincias de Venezuela, no se dejaron arrastrar por el torbellino de pasiones, y en cambio tuvieron clara conciencia del momento histórico en el cual fueron dignos protagonistas. Hoy día nos resulta asombrosa la capacidad de aquellos parroquianos quienes establecieron una distinción clara, entre el hecho político de separarse de la Gran Colombia, con la consecuente implicación del desconocimiento de la autoridad del Libertador, del hecho puramente moral, cual fue la preservación de la gloria y la grandeza histórica del Padre de la Patria, porque como sabiamente lo expresaron: ···“Si el contenido de los papeles que el señor Cegarra quería que firmáramos hubiese sido algunas quejas justas, y fundadas, para comprobar nuestro pronunciamiento en hora buena que existiese; pero querer que suscribiéramos una multitud de dicterios, infamias e insolencias contra el General Bolívar, no nos pareció regular porque hemos creído que podíamos desconocer su autoridad y tratarlo con decoro no infamando su nombre…” En el Archivo General de la Nación “Generalísimo Francisco de Miranda” permanecen los documentos que dan testimonio para la posteridad de estos acontecimientos ocurridos en Escuque en las fechas citadas.

Esta actitud ejemplar alcanza un mayor relieve si recordamos que en ese momento de la historia patria, la conducta de los ciudadanos de otras provincias de Venezuela era radicalmente diferente. Se denigraba del héroe en desgracia, en la misma medida que se adulaba al General Páez, con el triste propósito de congraciarse con el gobierno por el presidido.