CARACAS / AGENCIA - El economista Ronald Balza, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello –UCAB-, considera que el billete de Bs 100 no debió haber sido retirado de circulación hasta que el papel no sirviese más. “La razón es muy simple, la inflación está comiéndose a esos papeles, el gobierno está sustituyéndolos por unas monedas costosas y que también se van a perder por la inflación, está deteniendo el proceso de transacciones en diciembre y cuando no tiene el nuevo cono a disposición”.

En el espacio A Tiempo de Unión Radio, Balza advirtió que con esta medida apresurada de retirar el billete de Bs 100 de circulación, el gobierno creó un espacio de arbitrariedad para que algunos hagan el manejo de variables fundamentales de nuestra economía. “El hecho de que se use una página web como referencia implica que el Banco Central de Venezuela –BCV- no está cumpliendo con sus tareas y el Ministerio de Finanzas tampoco”.

El economista cuestiona el accionar del BCV en relación con el manejo de la moneda nacional. “Se supone que el autónomo es el BCV para cumplir tareas establecidas en la Constitución (…). La autonomía del BCV pareciera estar en entredicho porque es el Presidente de la República el que anuncia que se van a retirar los billetes de 100, que va a aparecer el nuevo cono monetario, cambia las fechas que no tiene ningún sentido colocar en plazos tan cortos”, concluyó.