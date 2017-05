El gobierno está en deuda con el pueblo”

Félix Maldonado / CNP: 21.840 - En la corresponsalía Boconó de Diario El Tiempo, conversamos con el líder regional de Primero Justicia en el Estado Trujillo, Manuel Aguilar Parilli, para pulsar la visión sobre la actual situación del país y su visión sobre el trabajo que desde la oposición se impulsa para lograr los cambios de Venezuela y Trujillo.

¿Cómo observa usted la actual situación país?

Es un proceso complejo, siempre lo he dicho, la lucha unitaria que emprendió la oposición venezolana junto al pueblo, es invalorable. Siempre existirán diferencias entre los factores democráticos pertenecientes a los partidos políticos y que convergen en la Mesa de la Unidad Democrática hoy el foco es claro, cambiar el modelo político que hundió en una profunda crisis social, económica.

El gobierno plantea Constituyente con el adjetivo comunal ¿cuál es posición al respecto?

El gobierno busca cualquier herramienta, para mantenerse en poder, lo dicen los estudios de opinión y la calle lo reafirma, los que han gobernado el país en los últimos 18 años, perdieron el respaldo popular. No quieren unas elecciones tal y consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, universales, secretas y directas, porque están derrotados y ellos lo saben perfectamente.

¿Usted ha dicho que otro trapo rojo, cuál es su argumento?

Quieren sacar a la oposición unida, de su foco de lucha, que es un cambio político que solo se genera con elecciones. Están vencidas de gobernadores de estado y no han publicado cronograma electoral, no quieren canal humanitario, no respetan a los 14 millones de electores que sufragaron por la los diputados, que hoy integran legítimamente la Asamblea Nacional, no liberan los presos políticos, solicitudes de la MUD, como mecanismos de superación de la crisis política, entonces cambian las reglas de juego para distraer y ganar tiempo, el gobierno es quien está en deuda con el pueblo.

¿Usted represente el liderazgo emergente en el estado Trujillo, que lo motiva a seguir en la lucha?

Estoy comprometido con Trujillo, desde hace tres años incursione en la vida política trujillana, desde entonces emprendí un trabajo, político que hoy profundizo de la mano de la gente, palmo a palmo, soportándolo con el trabajo social de una fundación. Los liderazgos no se decretan, ni se imponen, se construyen con trabajo y honestidad. El pueblo trujillano es consciente de ello.

¿Qué le dice usted al pueblo trujillano en estás horas de incertidumbre?

Tengan confianza, el pueblo venezolano ha superado grandes coyunturas en la construcción de su historia, estamos en una de ellas definitivamente. El bien nunca podrá estar por encima de mal. Por ello les solicito con todo respeto y humildad, para que se incorporen a la lucha, cada quien haciendo lo que tenga que hacer, con acciones buenas. El Estado Trujillo, está llena de gente buena, sana de mente, pura y honestas de corazón y en unidad construiremos el Trujillo de bien estar y progreso.

