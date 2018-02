El gobierno ganará sin hacer campaña

CARACAS / AGENCIA - Patricia Poleo, periodista y exiliada política, indicó que en las elecciones presidenciales el gobierno va a reelegir a sus candidatos, sin la necesidad de hacer campaña electoral, bajo sus propias condiciones.

“No hay manera de que la oposición le gane al gobierno con este sistema electoral", señaló la periodista en una entrevista en el programa Vladimir a la 1.

Poleo dijo que no está de acuerdo con una invasión a Venezuela pero consideró que el país necesita apoyo internacional. Además, criticó el veto de los medios de comunicación a quienes se encuentran fuera del país.

"El veto de Globovisión con los exiliados no es del canal de ahora, ese veto viene del Globovisión que manejaba Alberto Federico Ravell. Es un veto del Gobierno, es un veto del sector colaboracionista de la oposición a quienes no le convenimos", aseguró.

La periodista agregó que desea volver a Venezuela. “Voy a regresar a mi país, yo no me quiero morir aquí. Ni siquiera me he querido hacer ciudadana porque yo estoy segura de que voy a volver a Venezuela", insistió Poleo.