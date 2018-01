El gobierno puso la economía en manos del dólar paralelo

CARACAS / AGENCIA -El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional –AN-, diputado José Guerra, destacó que “la economía al no tener un dólar referencial oficial se ha refugiado en el dólar paralelo que es lo único que existe para marcar los precios, porque le dólar de Bs 10 no existe y el DICOM tiene 4 meses sin asignar divisas”.

Destacó que el gobierno ahora pretende revivir el Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario, conocido como DICOM, pero aun no se sabe bajo qué modalidad. “El gobierno no tiene política económica, ahora va a revivir el DICOM suspendido hace 4 meses, diciendo que iban a un cesta de monedas y que harían una subasta y no ha hicieron”.

“El gobierno puso a la economía en manos del dólar paralelo”, aseveró el economista en llamada telefónica a Unión Radio.

Guerra considera que el anuncio del gobierno de emitir la criptomoneda Petro no será aplicable debido a que “jamás podrá tener las reservas petroleras como garantía porque el artículo 3 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos contempla que las reservas petroleras de la nación no pueden ser colocadas en garantía de ninguna operación comercial o financiera y esto le confiere invalidez a la criptomoneda Petro, en virtud de que las reservas petroleras son inalienables”.