NOELIA OROZCO | CNP:21574 - Una vez más el gobierno se burló de los estudiantes y transportistas del estado, pues hasta la fecha no ha cumplido con los acuerdos firmados el pasado 15 de noviembre en la reunión realizada en la sede del Ministerio en la Urb. La Beatriz, donde tanto Fontur, transportistas y estudiantes coincidimos en la renovación e implementación de un nuevo sistema del subsidio estudiantil, así lo denuncian alumnos del núcleo universitario “Rafael Rangel” e integrantes del MOV 20. Apuntan que en dicho acuerdo también se quedó plasmado que el gobierno debía cumplir con el sector Transporte, pero hasta la fecha el Ministerio no ha cancelado ni un día de pago, tal y como estaba previsto.

Otra de las denuncias expuestas por integrantes del MOV 20, es que han estado a la espera de que sean llamados a la mesa de trabajo, donde será implementado el nuevo modelo, en el cual se debe tomar en cuenta las exigencias claras y precisas de los estudiantes y no la del Gobierno. Indicaron.

Acuerdo por vencer

Preocupados por la situación, estudiantes informan que para el 01 de enero vence el acuerdo, lo cual irremediablemente traerá como consecuencias que los estudiantes de cualquier nivel de educación se verán en la obligación de cancelar el pasaje completo, y queda demostrado que el gobierno lo único que pretende es eliminar de una vez por todas es el subsidio estudiantil, sin tomar en cuenta la profunda crisis económica que se vive en el país y donde cada día la deserción estudiantil es mayor por no contar con los recursos económicos para costearse los estudios, apuntan que ahora será mucho mayor cuando un estudiante le toque cancelar entre 400 y 600 bs. diario en pasaje.

Realidad

En ese orden indican que la realidad del caso es que el Gobierno no acepta en reconocer 2 factores que se evidencian. El primero de ellos es no contar con dinero para mantener el subsidio del pasaje así como tampoco tiene idea de cuál es el método a implementar para este 2017. En ese orden de ideas destacan los alumnos que desde el Movimiento 20 hacen el llamado tanto a los transportistas como diferentes movimientos estudiantiles para conformar una alianza en defensa del pasaje estudiantil, con objetivos claros, que no ceda espacio, ni chantajes, ni manipulaciones por parte de quienes dirigen el gobierno, defender el derecho que les corresponde, el mismo pasa por enfrentar de manera clara y directa al único responsable: Fontur a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Concluyen.