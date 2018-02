El Madrid se afila

El Real Madrid dio buena cuenta de la Real Sociedad (5-2) en un partido plácido y terapéutico, lo mejor que le podía pasar antes de la vuelta a la Champions, donde se juega la temporada a pecho descubierto. Jugó una gran primera parte, Cristiano, que marcó tres goles, recuperó el olfato goleador, Zidane probó nuevas cosas en el once que resultaron tan efectivas como de costumbre (Lucas y Asensio) y el equipo blanco terminó conectando con sus aficionados, que falta le hace, y alimentando un poco sus reservas de optimismo antes de recibir al ogro PSG. La mística de la Copa de Europa, su competición favorita, debe ayudarle también. La Real, que no supera su crisis, contribuyó al rearme futbolístico y psicológico del campeón. Fue una calamidad a la hora de defender, el mejor socio para una noche tranquila y sin demasiados sobresaltos, justo lo que necesitaba el Madrid antes de recibir a Neymar, Mbappé y Cavani, que posiblemente no serán tan cándidos. Marca.com