El médico y el mecánico

Ramiro Durán - Observando en una oportunidad a un joven mecánico que por un desperfecto revisaba (chequeaba) mi camioneta en el garaje de mi casa, minuciosamente iba mirando y probando los cables, las bujías, la bobina, el carburador y otros aparatos buscando el por qué de la falla, la camioneta encendía normalmente, pero al acelerarla o cambiar de velocidad se apagaba, él seguía en su chequeo y yo, sin estorbarle miraba su desenvolvimiento, luego le comenté.

—Ustedes los mecánicos y los médicos parecen que son iguales porque observan, palpan, oyen, comparan, diagnostican, ejecutan, recomiendan, refuerzan, cambian o eliminan alguna pieza, también se parecen en que la mano de obra será más barata si chequean el carro en su mismo taller o un poco más cara si van a domicilio como en este caso.

—Pues sí tenemos similitud con los médicos— me respondió —Porque un carro está compuesto por muchos artefactos, cada uno tiene su función para poder hacer encender el motor y éste a la vez hace mover el carro, además usa cables, tornillos, aceite, liga, rolineras y tantas otras cosas al igual que el cuerpo humano lleno de órganos, si usted va a un consultorio tiene que cancelar la consulta, exámenes y todo lo que conlleve para poder hacer el diagnóstico, seguramente paga un porcentaje más si el médico visita al enfermo en su casa, también trabajan como médico general o como especialista de algún órgano específico, oculista, dermatólogo, gastroenterólogo, otros; al igual que nosotros los mecánicos, somos mecánicos en general o nos dedicamos exclusivamente a una especialidad, electricista, frenos, cajas, otros; en el taller cobramos nuestra mano de obra, pero si tenemos que ir a alguna casa o a la carretera donde esté el carro accidentado, pues se incrementará el costo; en dos cosas nos diferenciamos de los médicos, la primera, el aspecto de ellos debe ser pulcro, bien presentados y aseados, es decir mucha higiene, tanto personal como en los utensilios y lugar de trabajo, nosotros los mecánicos estamos engrasados en la ropa y en algunas partes del cuerpo, en los talleres hay aceite regado por todas partes, montones de repuestos inservibles, huele a gasolina, a gasoil, usamos ropa y zapatos acondicionados para este tipo de trabajo, en vez de un estetoscopio para oír los latidos del corazón, máquinas que hacen ecos o radiografías, nosotros usamos una manguera para oír los ruidos en el interior del motor, también usamos la lámpara para lamparear el motor o una vaina que llaman escáner para diagnosticar las fallas; la segunda diferencia, la gran diferencia es que los médicos no dan garantía por sus servicios, es decir, si el paciente no se mejora de su enfermedad tiene que pagar nuevamente la consulta vaya las veces que vaya por el mismo mal a visitar al médico, porque no hay garantía de curarlo, tampoco hay responsabilidad si surge mala atención, en cambio nosotros los mecánicos damos garantía por lo que hacemos, si el carro falla por lo mismo que se le arregló, no paga la mano de obra vaya las veces que vaya al taller, chequeamos y chequeamos hasta que el carro quede funcionando bien, a pesar que los médicos y nosotros nos asemejamos haciendo el trabajo parecido no somos iguales.

Escuché con atención lo que mi amigo el mecánico me decía, comprendiendo que de verdad si tienen similitud en sus respectivos oficios con las diferencias ya descritas, y si uno tiene el conocimiento de las funciones y el desenvolvimiento del cuerpo humano, el otro también tiene el conocimiento de las funciones de los vehículos, cada uno de ellos (mecánico y médico) escuchan las explicaciones de las fallas que presentan el dueño del carro como los síntomas que padece la persona enferma, de todas maneras los dos son importantes, necesarios a quienes tenemos que agradecerles sus atenciones, recomendándoles a los dos que no usen tanto el celular cuando están en sus funciones, porque muchas veces estamos explicándoles con detalles nuestras inquietudes pero somos tronchados porque suena el celular o el teléfono de la oficina en varias oportunidades, y en varias oportunidades tenemos que comenzar de nuevo la explicación, les deseos éxitos y que Dios los bendiga, amén.