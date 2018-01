El “Niño de Oro” listo para Lomachenko

Las Vegas - A pesar de tener una racha de 12 victorias, el liviano Jorge Linares (43-3, 27 KOs) aún se encuentra en su propia batalla constante con la inconsistencia. Sus tres derrotas han sido por nocaut, y después de la última de ellas, contra Sergio Thompson en 2012, el venezolano fue casi universalmente cancelado. Pero enderezó el barco y ahora estelarizará su segundo pago por evento ante un rival peligroso como el filipino Mercito Gesta (31-1-2 y 17 KOs).

“Sé que va a ser una pelea difícil, soy el retador y el menos favorecido en esta pelea, pero me encanta la sensación”, dijo Gesta. “Me encanta cuando la gente dice: ‘Tiene pocas posibilidades de ganar esta pelea’. Eso me da más hambre. Eso me hace querer entrenar duro”. Aunque en el papel luce como un rival fácil, el asiático es un zurdo de la cuadra del veterano Freddie Roach y, tal como hizo Luke Campbell, podría complicarle la vida al criollo aunque el “Niño de Oro” solo piensa en Vasyl Lomachenko. “Después de M. Gesta, puedo verte @VasylLomachenko”, escribió el venezolano en su cuenta de Twitter.