El Papa sabe que la MUD está dividida

CARACAS / AGENCIA - El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó este lunes que la oposición venezolana está dividida, y cuestionó los ataques recientes al papa Francisco.

”La oposición está dividida, eso no solo lo sabe el papa, es esa oposición que un día aplaude al papa y otro día lo castiga, nosotros no, recordemos que el papa dice una cosa y El Vaticano otra, pero para el mundo entero la oposición venezolana genera la violencia”.

Desde el punto de la marcha oficialista de La Bandera, Cabello dijo que los trabajadores están apoyando el proceso revolucionario que lideró el presidente fallecido, Hugo Chávez. ”El comandante Chávez les dio el espacio, la voz, la constitución abrió el espacio de participación activa y protagónica de los trabajadores.

”Hoy los trabajadores más que a luchar por sus reivindicaciones salen a acompañar la revolución y el pueblo”, dijo.

Reiteró que la oposición no arribará al centro de la capital. ”Ellos saben que para el centro de Caracas no van a entrar, porque no podemos arriesgar que ellos hagan en el centro lo que hacen en Altamira”.

Cabello se refirió a la asamblea constituyente, al respecto dijo que es un mecanismo constitucional, ”que ellos le tengan temor, claro, ellos le tienen terror a que el pueblo se exprese”.