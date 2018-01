"El Petro es el nuevo guiso del Gobierno Nacional"

Romina Uzcátegui - Jesús Ayala, secretario juvenil regional del partido Primero Justicia (PJ), señaló que la nueva moneda anunciada por el Gobierno Nacional -el Petro- es un "invento improvisado y sin sustento internacional".

"Al gobierno se le complicó la situación económica y social del país, y en vez de buscar una solución, poniendo una sola tasa de cambio estable para regular la economía y poder salir de la crisis económica, prefieren inventarse una nueva e improvisada moneda, que no cumple con requisitos de adaptación al criterio internacional de las criptomonedas, según las declaraciones que el mismo superintendente del Petro, Carlos Vargas, dio en rueda de prensa", dijo.

El dirigente aurinegro indicó que este "invento de moneda solo busca evadir las obligaciones que el gobierno de Nicolás Maduro ha contraído y a las que hoy día no puede responder; por la parte política solo busca generar 'poder adquisitivo' al ciudadano circunstancialmente, recordando, claro, que el gobierno de turno es un gobierno operativista, solo para salir del paso de las presidenciales".

Mineros

Ayala aseguró que el Gobierno Nacional pretende vender las reservas naturales del país para que esto sirva de soporte a la nueva moneda, "la sorpresa es nada más y nada menos, que el sostén de esta 'moneda' estará en hacer una venta adelantada de nuestras reservas naturales, a través de la explotación minera, cosa que solo hacen los países más pobres del mundo y donde pretenden utilizar a nuestros jóvenes como mineros a través del plan chamba juvenil, aun sabiendo el Gobierno, la situación actual del arco minero que nuestros diputados de PJ han venido denunciando desde hace tiempo ya; a Nicolás Maduro no le importan los jóvenes, ni el futuro del País! y esto es no más que un desfalco total a la nación", apuntó.

Gran fraude financiero

El declarante afirmó que el Petro sería aceptado difícilmente, no sólo porque en Venezuela existe un control de cambios, sino porque es propuesto por un "régimen hundido en una severa crisis, donde no hay capacidad productiva, ni de extracción de los materiales que el Gobierno Nacional ha dicho que serán el sostén de esta moneda, pues Pdvsa en la actualidad ya no produce combustible suficiente ni siquiera para abastecer las estaciones de servicio, tales condiciones están lejos de generar confianza; además de que no se puede olvidar que esas reservas son de la República y que la Constitución no permite darlas en garantía ni tampoco la creación de una moneda paralela".

Fondo del asunto

Finalmente, el secretario juvenil de la tolda amarilla aseveró que el Gobierno Nacional solo busca seguir implementando controles sobre la ciudadanía a través de las casas cambiarias o de compra de Petro, lo cual "terminará en la misma corrupción como terminaron los otros sistemas cambiarios, siendo primariamente para todos y con el tiempo solo para los que tienen la venia del PSUV; el Petro es solo una estrategia para ganar las presidenciales y por otra parte se cree que será utilizado para realizar negocios oscuros sin dejar rastros", concluyó.

@romivero

Romivero22@gmail.com