Hebert Morillo Carrizo - Ante el mercado emergente de las criptomonedas en el mundo y el reciente anuncio presidencial sobre una “petromoneda” que se rige bajo los parámetros digitales de intercambio, es necesario conocer el impacto que traería para el país la llegada de esta alternativa virtual, por tal razón se consultó al trujillano Manuel Guillermo Ruiz, quien es un coach empresarial y actualmente asesor de la Criptomoneda “Onecoin”. En su análisis, Ruiz considera que el “Petro” es una criptomoneda con proyección sostenible y sustentable.

¿Cómo surge la criptomoneda en el mundo?

Ante el repetido colapso financiero usamericano, afectados pensaron, cómo evitar una recaída en las mismas trampas bancarias, dominadas por la Reserva Federal y las 400 familias más ricas de la industria petrolera. Un tal Satoshi Nakamoto, que se desconoce quién es o quiénes son, combinaron dinero fiat con tecnología, inventando la primera Criptomoneda, representación digital de valor que no requieren ser controladas ni por gobiernos, ni bancos centrales ni por nadie. Es una tecnología On-line con acuerdos entre sus integrantes, para dar credibilidad y uso. Nacieron en la década pasada, y en la tecnología del Blockchain, que pueden ser comercializadas, intercambiadas o almacenadas en la oficina particular digital de cada inversionista.

¿Qué es la tecnología Blockchain?

Los Blockchain o cadenas de pago, en español, es un libro digital que de forma descentralizada y pública contabiliza todas las transacciones de criptomonedas, a cada nodo (servidor conectado a esta red) se le permite descargar una copia de cada transacción. Este sistema opera fuera de las instituciones clásicas del sistema financiero internacional.

¿Cuáles son los criterios que deben tener en cuenta los inversionistas de este mercado?

Es importante concientizarse, que son escasas las monedas con respaldo de commodities y bienes reales. Una de esas ya conocidas monedas, el Onecoin, según su creadora, está respaldada por 0,05 mgrs de oro cada una, depositadas en Dubai. El Estcoin como moneda nacional de Estonia, proyectada en 2014, contaba ya, con el respaldo del gobierno y el Bilur, TOE, ofrecieron garantías con 6,5 barriles de petróleo cada una.

Considero que cada inversionista debe asesorarse muy bien, aunque arriesgue Capital Líquido Sedentario, porque se consiguen monedas con emisiones a largo plazo, que no preguntan cuándo las recibirán. Una de ellas, muy vistosa, solo puede minar 225 monedas/hora y vende millones de dólares diariamente y el mercado accionario le está dando alta credibilidad sin mención de ningún riesgo.

¿Cómo quedaría una criptomoneda dentro del contexto legal venezolano?

En Venezuela, será incluida ahora por la ANC, en la adaptabilidad a los tiempos, en nuestra Carta Magna, aunque de acuerdo a ella, nuestras reservas petroleras son ahora inalienables e imprescriptibles, artículos 302 y 303. Deseable y frecuentemente auditable, porque con ese aval que tendrá el Petro, no debemos transarlo con monedas sin ningún respaldo, encabezadas por cierto por las más conocidas. No podemos ni debemos poner dinero bueno sobre dinero malo.

Análisis

Ruiz no duda en afirmar que el “Petro” da confiabilidad, en tal sentido expresa: “El Petro luce desde ya sostenible y sustentable, basada en una percepción real del mercado cambiario, respaldado por más de 500.000’000.000 de barriles de reservas petroleras certificadas, millones de litros de gas, toneladas de oro y diamantes. Estas reservas son confianza para los inversionistas en este nuevo activo”.

Para realizar tales aseveraciones el analista se basa en un estudio y cita al experto en Ciencias Políticas y Económicas, Fernando Travieso, quien en su programa Dossier señala que la mayor riqueza de un país son las Reservas Petroleras y en su investigación manifiesta: “La Exxon solo tiene el 4% de las reservas que tiene PDVSA, según Petroleum Intelligency Weekly. Según la Comisión de Bolsa y Valores de Nueva York, las riquezas, el valor de una petrolera, está en sus reservas de petróleo y gas. Las transnacionales petroleras han direccionado sus misiles políticos y bursátiles, al no conseguir nuevas reservas explorando, al control de las reservas petroleras de los países con grandes de estas reservas. Venezuela entre sus principales objetivos”.

También subraya Travieso: “PDVSA no está quebrada ni se hunde, es la compañía más valiosa. PDVSA vale más que cualquier grupo de empresas juntas de Silicon Valley, porque ellas dependen del petróleo. Es la de mayor valor económico del planeta Tierra. No hay sustituto del petróleo en la magnitud requerida (Universidad Pública de New York)”.

¿Cuál será el mecanismo para utilizar el Petro en la cesta de monedas internacionales?

El Petro se utilizará entre países con los que tenemos relaciones comerciales, asociaciones estratégicas como son ALBA, CELAC, MNOAL. Pudiendo previamente los países y empresarios extranjeros, invertir en Petros, para aprovechar el precio de lanzamiento o cobrando en Petros, sus exportaciones, ya el gobierno bolivariano dirá cómo adquirirlas. Luego, todos esos más de 120 países tenedores de Petros, se intercambiarán la moneda en sus negociaciones. Se liberarán del corrompido y destructivo dólar, generándose una gran tranquilidad, con plena facilidad, especialmente libertad de sacudirse de las injerencias del martirizante yugo.

Es necesario advertir al inversionista que no se dejen influenciar por las calificadoras de riesgo del mismo entorno imperialista bancario, que saben se han pagado $73.000 millones en tres años. Tengo conocidos en Onecoin ya preparados para adquirir los Petros. Por otro lado, al incluirse en una próxima etapa a los siete millones de empleados públicos y favorecidos por los programas sociales, reforzarán la solidez, no solamente para ir despidiéndose la humanidad del dólar, sino que también de DolarToday que también tiene sus días contados.

¿Qué futuro tiene el Petro?

Venezuela presumo, debería crear Un Trillón de Petros con un sistema de bloques altamente desarrollado, que genere unos 500.000 Petros por hora, 12 millones diarios para abastecer la demanda. Una demanda que también se apalancará al aprobar el funcionamiento de los Exchanges, Casas de Cambio, para darle mayor fluidez y viabilidad a nuestra próxima y novedosa moneda con reconocimiento mundial.

Advierto que si estamos construyendo un nuevo modelo económico, fundamentado en la humanidad y no en el capitalismo, en el hombre y la mujer nueva, la Petro Moneda no debe incurrir en improvisaciones aceleradas, siguiendo los pasos generados por el dinero fiduciario ni las políticas oscurantistas de la banca especulativa, ni con la volatilidad del manejo financiero de bonos y acciones en las Bolsas de Valores.

