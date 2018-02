El poder adquisitivo no mejora con aumentos

Pascual Villegas - En días pasados (la última semana de enero de aquel año 2015, específicamente) estábamos en la Plaza Bolívar de este pueblo de Cuicas; donde oímos una interesante conversación entre dos personas del campo: Jeremías Venegas, de ochenta años de edad y Secundino Viloria, de setenta y cinco, aproximadamente. La conversación giró en torno al modo de vida que ambos llevaron, durante la juventud, en este terrón cuiqueño y el que llevan ahora, que son adultos mayores, en este pueblo.

La conversación comenzó cuando, después del saludo de rigor, Secundino le dijo a Jeremías: “Mirá, ahora con este gobierno sí estamos comiendo bien. Te acordáis que antes, en la cuarta, pasábamos mucha hambre. Te acordáis que la carne la veíamos desde lejos, colgada en ganchos frente a la pesa y no teníamos plata para comprarla”. Jeremías escuchó, atentamente, la exposición de Secundino y enseguida replicó: “Mirá, Secundino, yo creo que vos tenéis un problema con la memoria. Somos casi de la misma edad y yo recuerdo que varias parejas con hijos numerosos, y de muy escasos recursos financieros, comían las tres raciones: desayuno, almuerzo y cena. Y te digo, además, que sí comíamos carne; porque un kilo de carne costaba la mitad de lo que ganábamos por un día de trabajo”.

Ante las palabras de Jeremías fue poco lo que ripostó Secundino; apenas alcanzó a decir: “Pero, te acordáis, Jere, que ganábamos cinco bolívares diario, a todo costo, y eso era muy poco”. A este planteamiento de Secundino, ripostó Jeremías: “Aparentemente, tenéis razón, al comparar los cinco bolívares que ganábamos, en 1960, con los ciento ochenta y siete bolívares con cuarenta y dos céntimos (Bs. 187,42) que ganarán los obreros, desde febrero de 2015, si es que les pagan el sueldo mínimo”.

“Pero, además -prosiguió Jeremías-, te voy a decir algo para que penséis: en aquel tiempo, con esos cinco bolívares vos podías comprar diez sardinas en aceite de oliva y hoy para comprar esas diez sardinas tendréis que ganar seiscientos bolívares diarios; porque una sardina cuesta, en promedio, sesenta bolívares. Con cinco bolívares podías comprar dos kilos de carne y hoy para comprar dos kilos de carne tendréis que ganar más de seiscientos bolívares. Asimismo, con cinco bolívares comprabas ocho kilos de caraota y hoy para comprar los ocho kilos de ese producto necesitáis, por lo menos trescientos veinte bolívares. Y, otra cosa -agregó Jeremías-, es posible que vos y yo veamos la vida de hoy muy fácil, porque ya todos nuestros hijos no dependen de nosotros; pero pongámonos en el lugar de aquel joven que esté criando familia”.

Casi finalizando la conversación, dijo Jeremías: “Y te voy a decir algo más, Secundino, vos sabéis que yo nada estudié, apenas sé medio leer y medio rayar un papel; pero esos aumentos de sueldo lo que hacen es empeorar la capacidad de compra. Todavía no nos han aumentado el sueldo y ya los productos se volvieron incomprables, por lo alto del precio cuando se consiguen. Aquí, en Venezuela, los sueldos alcanzarán cuando se produzca de todo y en grandes cantidades”.

Las palabras de Jeremías (a nuestro parecer) conmovieron a Secundino, quien se despidió de su amigo con un apretón de manos y le dijo: “Mirá, Jeremías, vos me pusiste a pensar y tenéis mucha razón en lo que me dijiste. Yo no había sacado esas cuentas. Vos sabéis que uno, a veces, se deja llevar por lo que otros dicen y hasta se vuelve fanático ciego. Uno tiene que pensar por uno mismo”.

Dejamos aquí esta conversación, en la cual, Jeremías, sin proponérselo, nos dio una clase sobre el poder adquisitivo. Quizás, él no tenga ni la remota idea de lo que es el poder adquisitivo, ni de lo que es la inflación y ni de lo que es la devaluación; no obstante, asomó el concepto al referirse, por comparación, a lo que se podía comprar con un día de sueldo, en 1960, y a lo que necesitamos ganar diariamente, en febrero de este año 2015, para comprar los mismos bienes de consumo. Nos quiso decir que el poder adquisitivo no mejora con aumentos de sueldo, sino con producción. PV.