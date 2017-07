El primer paso de la constituyente es transformar la Fiscalía

CARACAS - “Ya Delcy (Rodríguez) me dijo el desastre de la Fiscalía que es la culpable de la impunidad. (Hay que hacer) una transformación del Ministerio Público. No tengo dudas a esta altura que es el primer paso que hay que dar para que haya justicia”, sostuvo el presidente de la República, Nicolás Maduro, como principal objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) una vez que se instale.

Una vez que se instale la próxima semana la constituyente su principal tarea, reveló el Presidente, “es hacer justicia”. “Un equipo especial de juristas está trabajando en los planes para que haya paz y justicia y se castigue de manera severa a los agentes de la violencia”.

Este sábado durante la plenaria del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Parque Central, Caracas, Maduro aseguró que estudió “todas las opciones para el diálogo pero cuando me di cuenta que (la oposición) había roto los límites básicos de la convivencia política y me dije: no hay otra opción” que la constituyente.

Aseguró que el oficialismo está “a las puertas de una gran victoria popular. El 1° de mayo lancé y me jugué la elección constituyente y mañana son las elecciones y la constituyente sí va”.

Ante las críticas y llamados sistemáticos que ha hecho Estados Unidos (EEUU) a suspender la ANC, Maduro arremetió contra la constitución de ese país catalogándola de medieval por no haber sufrido casi ningún cambio desde su promulgación y por tener un sistema indirecto de elección de candidatos.

“Qué puede decir Donald Trump si sacó tres millones de votos menos que la otra candidata (Hillary Clinton). Tienen un sistema político de la época medieval. El de Venezuela es de avanzada, del siglo XXI, que ha vivido en 18 años 20 procesos electorales”, recordó.

Por otro lado, le aconsejó a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) “que trate de leer esta realidad porque aquí estamos los humildes dispuestos a todo con el coraje y la valentía de los libertadores llueva, truene o relampaguee”.