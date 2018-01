El pueblo espera por un buen líder

CARACAS / AGENCIA - El abogado y ex secretario de la Mesa de la Unidad Democrática –MUD-, considera que frente a la amenaza del gobierno al apurar las elecciones presidenciales, la única salida es la unidad nacional. “La unidad de todos los venezolanos reclamando lo que es suyo y reclamándole a los políticos que se entiendan, no buscando que haya más desconcierto si no animándonos y todos movilizar a todo el país en reclamo de derechos que son esenciales”.

Precisó que con el adelanto de las presidenciales para el primer cuatrimestre de 2018, el presidente Nicolás Maduro pretende desvirtuar las elecciones. “Tenemos que reclamar que se realicen en condiciones democráticas normales, que sean libres y limpias que es por lo qué están luchando nuestros negociadores en República Dominicana, la piedra de tranca en esa negociación”.

Para Aveledo, la estrategia es convocar a ese gran movimiento de unidad nacional alrededor de un programa claro cuyos máximos objetivos son “vamos luchar todos juntos por elecciones libres y limpias, vamos a convocar al país a un gobierno de unidad nacional, a un gobierno de todos para la realización de un plan concreto que incluya la reinstitucionalización del país y la atención de problemas claves para atajar la emergencia económica y social”.

Aveledo destacó que el líder que se escoja, es decir el candidato presidencial opositor, encabezara a un vasto movimiento nacional con la participación de todos los venezolanos”.