El pueblo no va a respaldar teatro de la Asamblea NC

ENDERLIN HERNANDEZ-El diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Andrés González reiteró ayer que la coalición opositora no seguirá el juego del Gobierno al pretender cambiar la Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Aseguró

Aseguró el parlamentario que la ANC es un engaño más de Maduro. Un teatro mal montado que el pueblo no va a respaldar. “Con esta pretensión, Nicolás Maduro busca correr la arruga y tapar su desgobierno. Hoy prácticamente la gestión gubernamental está detenida en el país y los actores fundamentales del Poder Ejecutivo están dedicados al trajinar político de esta convocatoria, mientras los problemas de los venezolanos pasaron al segundo plano”, aseveró.

Advierte que el gobierno busca distraer a la gente y trata de oxigenarse para perpetrarse en el poder, pero las fuerzas vivas no van a permitir que esto suceda. Prevé que el país se irá deteniendo paulatinamente porque los productores del campo no tienen con que producir, los pequeños y medianos están de manos atadas y los ciudadanos exasperados porque no tienen como vivir. Esto a su juicio, va a desatar un gran conflicto, peor del que se está viviendo en los actuales momentos y llevará a la gente a no abandonar las calles.

“El gobierno después de perder la Asamblea Nacional se dio cuenta que fue un grave error de óptica y vuelve sus ojos a lo que el comunismo internacional tiene en su manual. Por ende decidimos no participar en un fraude constitucional que está cantado; Aunque los números dieran que vamos a ganar, ellos van a desconocer, pues tienen el TSJ arrodillado a su poder para suspender a los asambleístas que queden electos y ellos van a quedar a como dé lugar en mayoría”, agrega.

“Hay un pueblo decidido que no se va a dejar quitar la democracia. La lucha del pueblo en la calle va arreciar y el gobierno no le quedará otra opción que reconocer que perdió el control y su influencia sobre la sociedad venezolana”. Confirma que el país no necesita una nueva Const6itución,lo que necesita es que esta se cumpla “No vamos a permitir que se elija una Asamblea Nacional Constituyente, pasándole por encima a los ciudadanos. El único propósito que tiene la ANC es instaurar el comunismo en Venezuela”, expresó el diputado.