El pueblo pierde talla por falta de comida

CARACAS / AGENCIA - El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, reiteró que mientras no se combata la inflación no se podrá recuperar el salario de los trabajadores. “El gobierno no tiene con que cubrir ese gasto, inyecta liquidez a la economía y eso incrementa la inflación”.

En el programa A Tiempo que transmite Unión Radio, Martínez lamentó que a los trabajadores no les alcance el salario para subsistir. “Ver como los trabajadores han perdido tallas porque simplemente el dinero no les alcanza para alimentarse. Por otra parte las ventas han disminuido”.

Francisco Martínez dijo que el país lleva 3 años decreciendo en el producto interno bruto (PIB) y eso impide que haya estabilidad laboral en el país. “Se necesitan al menos 5 salarios mínimos para poder pagar una canasta básica alimentaria”.

Al ser preguntado por como las empresas asumen el incremento salarial, Martínez dijo que “Las empresas pequeñas y medianas sufren horrores. El empleo se va reduciendo como es lógico como una reacción normal. Como es lógico como una reacción normal de protección de que las empresas se mantengan en operaciones”.