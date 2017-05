“El Puma”: “Todos los días le doy gracias a Dios por estar vivo”

José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Puma” está afrontando una dura enfermedad. El cantante sufre de fibrosis pulmonar y lucha día a día para poder recuperarse. “Estoy dando batalla todos los días”, confesó el venezolano en una entrevista.

“Me levanto cuando puedo y doy gracias a Dios por estar vivo. Ya no me dicen “¿cómo amaneciste?” sino “¿amaneciste?”. Tengo Fe. No pierdo la Fe.

El milagro tiene que ocurrir. Me despierto y le doy gracias a Dios por la vida, por los amigos, por la familia, por el aire, por la comida. Después empiezo mi terapia de respiración para fortalecer mis pulmones. Y más tarde veo los noticieros. Me informo mucho. Me gusta saber lo que pasa en el mundo”, manifestó al ser consultado cómo es su rutina.

Al referirse a su cuadro clínico, “El Puma” reveló que se someterá a un tratamiento especial para poder dar batalla a la enfermedad que lo aqueja. “Estoy esperando para recibir células madre. Es un experimento que están haciendo en Estados Unidos para lograr una recuperación por medio de células madre”, explicó el músico.

En otro tramo de la entrevista, el venezolano resaltó que está muy entusiasmado con su último trabajo discográfico, Inmenso, que grabó con figuras como Vicente Fernández, Chayanne, Amaia Montero y Fonseca: “Yo no tenía ningún proyecto en mente y pensaba en qué hacer. Me llamó Ricardo Montaner, fui con mi esposa a su resturante en la playa y me dijo “te quiero hacer un homenaje y quiero hacer un disco de duetos”. En ese instante mi esposa y yo nos pusimos a llorar, yo soy duro para llorar, pero ahí lloré, me emocioné”.