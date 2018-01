José Antonio Román G.

"Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes", Khalil Gibran

"El que espera desespera y esperando se queda" Valera, la otrora ciudad de las Siete Colinas, próxima a su bicentenario, estrena Alcalde y no ve aún, resultado alguno de las tantas promesas electorales. La Valera "Yo si te quiero", no la vemos por ningún lado. A un mes de las elecciones municipales, la ciudad la vemos peor. La basura ha aumentado, los zamuros aumentando, gente hurgando en las bolsas con desechos buscando migajas de comida descompuesta, para paliar en algo el hambre, espantando los compañeros (zamuros), que compiten de igual a igual. La avenida Bolívar a oscuras; el comercio informal aumentando desproporcionadamente, el transporte urbano, un desastre, la inseguridad en el clímax, los apagones, las bajas del voltaje, las fallas de agua. Todas fueron promesas electorales, pero como siempre, en promesas incumplidas se quedan, de repente estamos equivocados, pero por lo que hemos vivido, no creemos equivocarnos. Seguramente el ente gubernamental mayor, la ha pasado los recursos necesarios. Esperamos pacientemente ver algún día resultados positivos (…). Por lo menos cancelaron algunas deudas pendientes a los empleados. Sí le hicieron un cariño a la Plaza Bolívar, que estaba abandonada y lo merecía. Si nos llamó la atención algo interesante y fue una fila de camiones compactadores de basura nuevos, que aparecieron de la nada. Donde estaban? acaso escondidos y a buen resguardo?.; pero solo vemos ocasionalmente camiones no aptos para recolectar basura, al contrario, repartidores de basura y los trabajadores desprovistos de elementos protectores elementales, como guantes, casco, tapabocas, uniformes aptos. Sanidad así lo exige o mejor dicho, lo exigía. Todo esto que decimos contribuye en forma directa sobre la población, en aumento de problemas de Salud Pública, enfermedades prevenibles. Hay aumento de vectores, alimañas, ratas, trasmisores de una infinidad de cuadros clínicos de cierta gravedad. Le podría sugerir a la Alcalde electa, que trate de rodearse de gente capacitada, que busque personal Académicamente preparado para el cargo a ejercer y, no busque al individuo para el cargo, pues seguro, fracasará, como sucede en la realidad. Falta saber si está en capacidad de aceptar sugerencias, sabemos que está puesta en el cargo por decisiones unilaterales y eminentemente políticas. Sí decimos algo del desabastecimiento, no alcanzamos a terminar y pensar que falta lo peor, pues los pronósticos son de terror y no se ve una luz al final del túnel. Esto último escapa a la Alcaldía, es un problema nacional. El último "aumento" ocasionó lo esperado: el exagerado y desproporcionado aumento de todo, sin excepción: comida, ropa, calzado, productos de higiene personal, etc. etc. El salario apenas alcanza para unos tres productos para si acaso tres días y con suerte. El desabastecimiento en medicinas es de un 85 a 90% y los precios exagerados; un pequeño ejemplo: Benzetacil 6-3-3 cuyo precio no llegaba a Bs 10, hoy día su costo es de 900.000 bolívares (una penicilina) y se necesitan varias unidades, para completar el tratamiento. Este es un medicamento de uso primario y esencial. Durante más de 30 años lo utilizamos en el Servicio de ETS y su administración gratuita, Sanidad lo suplía, a nivel nacional. Quedan muchas cosas que decir en el tintero, será en otra ocasión, sí el tiempo y… nos lo permiten.

