El saber nada te vale

GERMAN PACHECO SARMIENTO - En una bella mañana, típica de la capital trujillana con un sol radiante, al frente de una institución bancaria, en un sector sin luz, sin línea telefónica, sin efectivo y con la plataforma digital inservible, conversaba amenamente con mi buen amigo y estimado profesor, reconocido por su cultura y escritor trujillano como lo es alímm. ahí estábamos los dos mirando hacia el Banco con la vista puesta de tal manera que todo indicaba nuestra ansiedad por el regreso del progreso electrónico digital y así poder hacer efectivo los treinta bolívares diarios que como ración de guerra el régimen autoriza para el consumo de los alimentos de la vida diaria, sin valorar la condición social y familiar que pueda tener el ciudadano sin distinción alguna, le argumentaba a mi afectuoso amigo lo típico y característico de los regímenes autoritarios y de inclinación dictatorial e influencia militar arrolladora, de tratar hasta donde le era posible, destrozar el autoestima, honor, decoro y reputación del ser humano, colocándolo en tan precaria y ruinosa situación que es difícil distinguir entre la adolorida sociedad, quien es quien, no se sabe si es hombre, mujer, joven estudiante, trabajador, campesino, locutor, médico, abogado, y un sinfín de venezolanos que tienen otros propósitos, compatriotas con variadas aptitudes; que en su conjunto conforman el entramado o tejido social de la patria . para el dictador todos somos súbditos de sus caprichos y decisiones, mientras más sumisos, miedosos e ignorantes seamos mejor para ellos, hacen caso omiso de los lineamientos y opiniones que les dictan las universidades, academias, grupos económicos, el clero y otras instituciones públicas y privadas, todo lo contrario, las desechan tanto el partido de gobierno y los grupos radicales de choque que en un gran porcentaje son de otros países o adiestrados fuera de nuestras fronteras para aterrorizar e impedir por la vía de hecho, el libre desenvolvimiento de la conducta humana dentro de los cuadros democráticos y normativos que impone la estructura jurídica reguladora de la conducta humana, en la espera de lo que nunca llegó ni la luz, ni el dinero, me confesó alímm. con un tono fuerte pero a la vez triste y preocupante, que desde chiquitines, éramos llevados de la mano por nuestros padres y en completo lloriqueo, generalmente la madre, y nos dejaban a las puertas de la escuela a recibir nuestras primeras enseñanzas, que con grandes sacrificios se lograba ascender a grados y niveles de educación primaria, media o universitaria, culminando en carreras técnicas, medias, profesiones universitarias, pero para ello debíamos estar desde la infancia por lo menos hasta los 22 ó 23 años en un duro y exigente estudio para así podernos presentar al mercado laboral. tenemos más de setenta años amigo mío, de mucho esfuerzo y constancia para ser lo que somos, pero aquí estamos sentados en la acera como dos buenos pingos y pordioseros con los ojos fijos en las puertas del Banco, esperanzados e ilusionados porque el agente de seguridad saliera, y lo hizo, pero dijo: -, !!! señores, llegó la luz pero no hay línea! ahora a esperar por la bendita línea y la plataforma caída, en eso pasaron horas, se levantaba el profesor, me sentaba yo, nos acomodábamos las medias ajustábamos el cordón de los zapatos, el profesor se rascaba la cabeza, yo me acuclillaba y retorcía los brazos y el profesor bostezaba de cansancio y estrés acumulado; y así, entre quejas, cuentos y realidades de nuestro terruño, fueron pasando las horas de la mañana, saboreando nada más que el olor del café que venden en un rincón de la calle a cinco mil bolívares el vasito plástico, se me alegraron los ojos al oírle al profesor que, si lograba cobrar la migaja o el mendrugo, ¡lo brindo mi querido alumno!! casas y lugares fueron blanco de nuestros comentarios, coincidimos en que la grandeza de los pueblos, desde un punto de vista social y cultural, guardaba relación directa y proporcional, con el mantenimiento y embellecimiento de sus espacios y construcciones históricas y culturales, casas y lugares que fueron escenario de grandes acontecimientos, hogares de ilustres hijos de estas tierras, hoy ocupados por tarantines y depósitos de mercancía que salen a la venta en la más insolente y despiadada especulación, sin que nadie reclame esta realidad inconcebible, lugares que en otros tiempos eran templos de respeto y veneración por sus orígenes y acontecimientos que se realizaron, ponte a pensar profesor, si el insigne trujillano Mario Briceño Iragorry tuviese presente en estos momentos tan angustiantes, tristes y desoladores, nunca vistos a lo largo y ancho de nuestra historia nacional, su pluma se deslizaría rápidamente, sin temor a equivocarnos, para escribir de la manera más contundente, otras más severas leyendas y tapices.- pero Germán, estamos frente a una dictadura, estamos en tiempo de tinieblas donde se ven llorar las lágrimas, el dolor, la tristeza y la desesperación están presentes en todos los hogares, calles, rincones y pueblos de la patria. nos salva nuestro coraje y valentía para resolverlo, vamos y tenemos que ir por ese camino, no hay otra alternativa si queremos ver la victoria de lo tradicional, histórico y de grandeza de los símbolos de la patria y su gente. !!!!profesor¡¡¡¡¡ salió de nuevo el agente de seguridad y dijo: !!! señores, la autoridad bancaria les informa que, ha llegado la luz y restablecida la línea, se les pudiera pagar, pero ahora no hay efectivo, si quieren esperen a que un chino o especulador venga y haga un buen depósito, pídanle a Dios que esto suceda porque de lo contrario se les podrá pagar el martes por que el lunes no hay actividad bancaria ¡¡¡¡¡¡ el Banco cerró sus puertas y fueron muchos y muchas los que zapatearon y soltaron sapos y culebras en contra del regimen? qué vaina profesor, nos vamos, muy profesor y abogado somos, llenos de reconocimientos, condecoraciones, certificados, títulos y órdenes de mérito que reflejan nuestros trabajos orientados al bienestar y grandeza de nuestro pueblo, para que sirve todo eso si a la hora de la verdad, los títulos, doctorados, diplomados, maestrías, seminarios y otros tantos galardones que hemos recibido, están representados por un par de seres que reclamamos, sin ser oídos, para el fin de nuestra existencia mas honorable y justa por lo que hemos dado, será hasta el martes profesor que tenemos de nuevo la esperanza de la limosna y entonces habrá nuevos precios y solo nos alcanzará para comprar si acaso el producto del amor, a veces forzado, de la gallina, -esa es la triste realidad, en dictadura para que estudiar tanto si el saber nada te vale. -

