“El saboteo”, excusa de los incapaces

LUIS SOTO PIRELA - Cansados estamos de escuchar a los altos representantes del gobierno, señalar que el “saboteo” es el culpable de que los servicios públicos, la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, (autopistas, carreteras, vías de penetración agrícola represas, acueductos y generación eléctrica) funcionen tan mal. No se entiende como pueden tener la “cara tan dura” algunos funcionarios para decir que las cosas no funcionan porque los “saboteadores” se encargan de interrumpir los servicios públicos, robar el material estratégico, poner en peligro la seguridad de los ciudadanos, boicotear la educación, deteriorar los hospitales, robarse los insumos médicos, faltar al trabajo, especular con los precios de los alimentos, medicinas, repuestos de todo tipo y pare de contar maleficios y contratiempos que hacen los saboteadores para no dejar que el socialismo termine de consolidarse. Si nos damos un paseo por las responsabilidades que tiene cada institución oficial, en asegurar que las cosas funcionen, para que los ciudadanos reciban la atención que merecen del Estado, como garante del bienestar público, nos encontramos con directores o jefes de despachos oficiales que su entorno de colaboradores, son familiares y militantes activistas del PSUV, que no trabajan por estar haciendo actividades políticas a su bien entender, no tienen tampoco el personal técnico especializado en el área correspondiente, si tienen alguien que sabe realizar el trabajo eficientemente, entonces lo presionan para que se inscriba en el PSUV, si no lo hace, es excluido y señalado como “saboteador”, los pocos trabajadores que tienen experiencia y dedicación en su labor, son presionados para que se manifiesten a favor de la revolución, la mayoría renuncia se va para otro sector, la gran mayoría emigra lejos y muchos hasta se van del país. Cómo pueden pretender que un trabajador experimentado sea subalterno de un activista del PSUV sin ninguna preparación profesional, en el área correspondiente. Los que se roban los insumos, materiales, dotaciones, equipos, herramientas y cuanto se necesita para trabajar, son los mismos activistas políticos apadrinados por los jefes, tienen luz verde para hacer y deshacer en cada una de las unidades donde deben desempeñarse, para darle al ciudadano una mejor calidad de vida. Los grandes “cacaos” desde los cargos más importantes de la administración pública dan declaraciones de prensa donde responsabilizan de los problemas causados por su negligencia e incapacidad manifiesta, a los opositores, en la mayoría de los casos sus denuncias quedan en el aire, porque hasta el presente nunca han conseguido el supuesto “saboteador”. Esa ha sido la estrategia mayormente usada por los altos funcionarios del gobierno, para esconder la incapacidad, negligencia y saqueo que ponen de manifiesto en cada una de las dependencias oficiales, que por desgracia para el pueblo, el Presidente, Ministros y Directores de los Despachos se dignan nombrar.

