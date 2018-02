Elecciones presidenciales violan derechos políticos de los ciudadanos

SEGUNDO MENDOZA | CNP: 5718 - En opinión de Carlos Simón Olmos, dirigente regional del partido Acción Democrática, las elecciones presidenciales convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE),violan los derechos políticos de los ciudadanos.

Sustenta el declarante su apreciación en la premura en la que incurrió el CNE al convocar esos comicios, que otorgan muy poco tiempo a los electores para informarse y conocer la oferta electoral, pero que además excluye a miles de venezolanos que tienen edad de votar, los que están en el exterior y por las inhabilitaciones de partidos y sus dirigentes.

Denuncia que el CNE excluye a 2,2 millones de venezolanos, que no están inscritos en el Registro Electoral y los que viven en el exterior y no han cambiado de centro de votación.

Considera que ese hecho, constituye una violación de los derechos democráticos de los ciudadanos, lo cual coloca en tela de juicio el rol del CNE que tiene que velar por la transparencia, la celeridad y la facilidad para que los electores participen en el acto comicial.

Cronograma electoral

Por otro lado opina que el cronograma electoral fijado por el CNE para las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril de este año, viola de manera flagrante, los estándares mínimos que debe tener un proceso de esta naturaleza, ya que la organización de esos comicios, debería contemplar unos lapsos entre 10 a 18 meses aproximadamente, pero en Venezuela hay que organizarlas de manera apresurada en apenas 70 días, para complacer al presidente Maduro que busca su reelección.

Asegura que la convocatoria a elecciones presidenciales formulada por el CNE, no permite que un período tan corto, los procesos comiciales se desarrollen a cabalidad, lo cual compromete desde ya, su transparencia y legitimidad.

.-¿Qué cualidad debe tener la organización de unas elecciones presidenciales para tener la confianza de los electores?

Una elección presidencial necesita por los menos el cumplimiento de más de 100 actividades electorales para que el proceso goce de transparencia y dé confianza del electorado, sin embargo el CNE anunció que solo realizaría un total de 15 auditorías para esta contienda.

Cada auditoría requiere un período necesario para que los técnicos de los partidos verifiquen la transparencia y la legalidad de los procesos. Los pasos anunciados no cuentan con los tiempos requeridos, esto hace que el proceso no pueda ser auditado.

-¿Cómo califica esta decisión del CNE?

En lo que a mí respecta, creo que el proceso comienza muy mal y con muchas irregularidades que dejan en entredicho su legitimidad, porque sin lugar a dudas, el tiempo para su organización es insuficiente para cumplir los procesos técnicos requeridos y para que los partidos de oposición postulen candidatos e informen a la población sobre su oferta electoral.

Exclusión

Indicó Olmos que la convocatoria hecha por el CNE, dejó por fuera las postulaciones de grupos de electores y por iniciativa propia, lo cual es un hecho inconcebible, porque su no consideración cercena el derecho a la participación estipulado en los artículos 62 y 67 de la Constitución Nacional.

Hay que tomar en cuenta también, que el artículo 48 de la Ley de Procesos Electorales (Lopre), acepta la extensión de esos lapsos fijados por el CNE para esa tarea, por lo tanto, exhortamos al organismo comicial, a garantizar el derecho a las postulaciones de agrupaciones ciudadanas o por iniciativa, indicado en los artículos 49 y 52 del citado instrumento jurídico.

Jugada política

Considera el declarante que el poco tiempo que establecido por el CNE para preparar las actividades electorales, no es más que una jugada política del régimen, porque mientras el presidente Maduro promueve su campaña de manera abierta y ventajista, hay un sector que aún no termina de definir si participará o no, y sin haber definido siquiera, su candidato presidencial.

Opina por otro lado que tres días para las postulaciones es un muy corto. Lo más grave es que eso es dentro de dos semanas, advirtió.

Abusos del CNE

Olmos sustenta el criterio que el CNE comete los mismos abusos que ocurrieron en las elecciones de gobernadores del 15 de octubre, porque en tan poco tiempo, no es posible preparar una elección democráticamente legítima y aceptable por los venezolanos y por la comunidad internacional.

-¿Cree usted que la oposición pudiera participar con el actual formato del CNE, en las presidenciales?

Opino que con las condiciones que ha impuesto el árbitro electoral para esta contienda, el terreno está abonado para que participe un solo partido. La realidad es que el ente comicial, no ha tomado en cuenta otras organizaciones políticas distintas al oficialismo.

