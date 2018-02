Elecciones Vs. democracia chavista..!!

LENIN J. VILORIA - Una de las principales consignas de la Revolución Chavista ha sido la tan cacareada Democracia Participativa y Protagónica, objetivo éste que al principio se vendió como pan caliente en esta fulana Revolución Socialista. La Democracia Participativa es hoy en día un sistema político que busca darle a las gentes la sensación de que ellas gobiernan. Sin embargo vemos que el Poder pertenece a una minoría que lo acapara tenazmente y el cual hay que disimular. Así las elecciones constituyen el método de encubrir las realidades con una bella apariencia. El Poder es sometido a la licitación pública cada vez que el Gobierno Chavista se ve en problemas para que el pueblo crea que la soberanía está en sus manos. Las ilusiones siempre han formado parte de la Historia, y no hay ilusión más hermosa que la de un pueblo convocado periódicamente a escoger su Gobierno y de esta manera mantener al pueblo entretenido en una constante agitación político-electoral. Se trata de ocultar la realidad de una crisis de desabastecimiento y hambre y así el espejismo de una “Revolución Socialista Bonita” se convierte, con las elecciones Presidenciales del 22 de Abril, en realidad concreta. El Gobierno Chavista, mas no Socialista, aun existiendo una opresión social de las mayorías, una inflación nunca antes vista, una delincuencia desatada, una corrupción y desorden administrativo, es capaz de disimular todo esto con ropajes de conveniencia cívica a través de las constantes y continuas Elecciones. La fuerza de la Democracia Participativa, que en honor a la verdad no existe en Venezuela, deriva de su idoneidad para sembrar en el Pueblo de Venezuela una ilusión de soberanía. Las elecciones son necesarias porque simulan una renovación de las esperanzas de un pueblo. La Democracia Participativa, que constituye un elaborado truco histórico por el Chavismo, introduce una apariencia de separación de los Poderes. A la luz de este análisis el Chavismo busca con las elecciones del 22 de Abril dos objetivos muy concretos. El primero es llevar a la renovación de las ilusiones que se engendran en el pueblo, el ciudadano se siente como un rey cuando le tocan a sus puertas para solicitar su voto por la “Revolución”, el ciudadano es cotejado por todos y ese halago le siembra almácigos de ilusión en el alma, cada sujeto se siente creador y dueño del Poder. Pero hay otro objetivo, más importante aun, que los Chavistas buscan en las elecciones del 22 de Abril. Es el acomodo de la palanca del Poder Político a las necesidades y a las aspiraciones de una clase política dirigente que se ha eternizado en el Poder y ha puesto en práctica no una Revolución Socialista verdadera, sino un Proyecto Personal a través del cual ha nacido una nueva burguesía denominada Boliburgueses . Por tanto el pueblo estará entretenido en la “Campaña Electoral” y comiendo cable hasta el 22 de Abril, y después seguramente vendrá, ipsofacto, otras elecciones. Para concluir respetable y amigo lector le informo que no soy contrarrevolucionario, ni de Derecha, ni voy a votar por Lorenzo Mendoza, sino que soy, aunque no lo crean, un verdadero Revolucionario Socialista. Hasta la próxima.