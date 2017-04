"Elecciones ya" pide Maduro

AFP -El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo querer "elecciones ya", en momentos de alta tensión en el país por las protestas opositoras que exigen su salida del poder.

"Elecciones sí, quiero elecciones ya, es lo que digo yo, como jefe de Estado, como jefe de gobierno", lanzó el mandatario en su programa dominical, al referirse a los comicios regionales.

Maduro dijo hace dos semanas que estaba "ansioso" porque se convocaran las elecciones de gobernadores, que debieron celebrarse en diciembre, y de alcaldes, previstas para este año.

La oposición exige en las protestas que ha realizado desde el 1 de abril que se convoquen a elecciones generales este año. Pero el gobierno ha descartado un adelanto de las presidenciales, previstas para 2018.

"Con el fracaso que han tenido en la Asamblea Nacional (único poder que controla la oposición) estoy seguro que nuestro pueblo le va a pasar factura en cualquier elección que venga y vamos a tener una nueva y buena victoria", aseguró el mandatario, cuyo gobierno tiene un rechazo de 70% en medio de una severa crisis económica, según encuestas.

Después de suspender un proceso para revocar a Maduro en un referendo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospuso las elecciones regionales para iniciar un proceso de legalización de los partidos que no habían participado en las últimas elecciones.

"Estoy listo para lo que diga el Poder Electoral", insistió Maduro, que llegó al poder en 2013 tras vencer por un estrecho margen a Henrique Capriles.

“Diálogo a tiempo”

El presidente invitó una vez más a la oposición a retomar un proceso de diálogo, congelado desde el año pasado luego que la oposición acusara al gobierno de no cumplir con los acuerdos.

"Yo estoy listo para demostrar que hemos cumplido y si no hemos cumplido, cumplirlos", indicó.

"Y le pido al papa Francisco desde aquí que nos siga acompañando en el diálogo porque hay una conspiración en Roma contra el diálogo en Venezuela y aquí también", añadió.

El jefe de Estado extendió su invitación a José Luis Rodríguez Zapatero, ex jefe de gobierno de España; Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana; Martín Torrijos, ex presidente de Panamá; y al ex secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.

“Paz es lo que queremos, diálogo es lo que queremos (…) Hablando se entiende la gente inteligente, quiero dialogar y quiero buscar fórmulas de paz para que abandonen el camino de la violencia y el golpismo”, dijo durante su programa Los domingo con Maduro.

El presidente afirmó que quiere diálogo y elecciones, ambos “ya”. Reiteró que las conversaciones entre los sectores políticos era la salida a la situación del país.

Ratificó su “disposición” las “24 horas del día” para el “diálogo político por la paz”. Afirmó que volvió a recibir mensajes de la oposición, especificó que este domingo 23 de abril había recibido dos comunicaciones del sector político que le adversa. Dijo que uno de estas fue nacional y el otro internacional.

Sucesos en El Valle

Maduro condenó los actos del 21 de abril contra el Materno Infantil Hugo Chávez, ubicado en la parroquia El Valle, y acusó al diputado José Guerra de ser el responsable de contratar a los actores principales que causaron los destrozos en ese lugar.

“Yo espero que se arme un expediente histórico por el golpe de Estado de 2017 y se juzgue a todos los responsables intelectuales y materiales del ataque del materno infantil y de los ataques violentos, de las guarimbas contra el pueblo durante estos 15 días”, dijo.

En ese sentido el ejecutivo aprobó este domingo 7.152 millones de bolívares en créditos junto con apoyo tecnológico para los comerciantes afectados por los saqueos ocurridos en El Valle durante la noche del 20 y madrugada del 21 de abril.