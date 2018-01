Emma Watson conmocionó las redes al publicar una imagen con su nuevo look

La actriz, Emma Watson, sorprendió a los 41,1 millones de seguidores que posee en su cuenta oficial de Instagram al publicar una imagen en la que luce su nuevo look. En la fotografía que compartió se le puede admirar con un nuevo corte de cabello.

La actriz británica, famosa por la saga de Harry Potter, recibió comentarios muy positivos por su nuevo flequillo y superó los 4 millones de likes. En la imagen la estrella sostiene un ejemplar de Why I’m no longer talking to white peopler about race, de Reni Eddo-Lodge, un libro que recomendó a todos sus admiradores.