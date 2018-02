EN CONTEXTO INTERNACIONAL

Diálogo Truncado - No deja de ser preocupante que a la fecha y con la presión internacional, cada día más acentuada, el gobierno se afinca en la deriva antidemocrática en una suerte de “juégalo todo”. En las últimas semanas se evidenció el apoyo a la causa democrática por las sanciones de la Comunidad Europea, a través de su portavoz Federica Mogherini, de países fuera de la unión pero que están en la órbita de Europa como Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, Moldavia y Georgia, del grupo de Lima, rechazando la participación de Venezuela en la próxima Cumbre de las Américas en Perú, así como la OEA, a través de su Secretario General Luis Almagro, cuando señala “que ningún país debe ignorar lo que pasa en Venezuela”. Al respecto se originó cierta desinformación por el hecho de que Venezuela es excluida y Cuba no pero en ese caso la explicación es concisa en el sentido que Venezuela firmó la cláusula establecida en la Cumbre realizada en Quebec, Canadá en el año 2001, donde se adhería a la propuesta de excluir a gobiernos que se alejaran de la ruta democrática. En todo caso, en este aspecto, somos del criterio de que tampoco Cuba debiera ser invitada por el cuestionamiento permanente al régimen antidemocrático cubano que viola los preceptos fundacionales de la OEA. De igual manera, los Estado Unidos han acentuado su rechazo y aislamiento en lo político y económico al régimen de Nicolás Maduro, tanto que se han visto declaraciones fuera del tono diplomático, como la del Senador Marco Rubio, donde “insta a las Fuerzas Armadas a recuperar el hilo democrático porque el mundo estaría dispuesto a reconocer dicho esfuerzo”. Sin embargo, el régimen continúa en su deriva antidemocrática y mintiendo tanto que ya las instituciones formales del Estado le siguen el discurso como la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que sin rubor señaló que la convocatoria a las elecciones eran producto del acuerdo de “convivencia pacífica subscrito por los actores en conflicto, en la Mesa de diálogo de Santo Domingo” hecho totalmente falso como lo señaló el Diputado Julio Borges. Por consiguiente, el régimen viéndose arrinconado y sin capacidad de poder tener interlocutores válidos que le originen cierta “credibilidad y legitimidad” ha optado por continuar hacia adelante convocando las elecciones de la Asamblea Nacional y la presentación de una “criptomoneda” para tratar de salir del asilamiento financiero en la que se encuentra por sus propias torpezas. Sin duda, son realidades que le azotan y que terminarán definiendo en los próximos meses hacia dónde va la historia política venezolana.

Comentarios en Círculos Diplomáticos

• Muy mal ha generado la actuación de José Luis R. Zapatero, en la “mediación” en República Dominicana, sobre todo porque se saltó todos los protocolos diplomáticos al conminar a la oposición a firmar un documento que reflejaba solo el interés del régimen de Nicolás Maduro y que en definitiva truncaba dicha negociación por el retiro, cuidadoso y pertinente, de México y Chile como garantes del proceso. Sin duda, la historia no perdonará a Zapatero como no lo están perdonando en el viejo continente los medios de comunicación, aun inclusive con la ayuda de un documento subscrito por sus antiguos ministros y colaboradores en apoyo al ex presidente (con minúscula).

• Los informes de las representaciones diplomáticas que hacen vida en Venezuela a sus respectivas cancillerías han estado cargado de advertencias de la violación en todos los órdenes en la implantación de la llamada criptomoneda porque no ha sido avalada por la legítima Asamblea Nacional, porque viola la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al colocar en “garantía” los recursos naturales pero peor aun más se salta las reglas del mercado y la metodología de confianza que tiene que tener la moneda virtual y que obedece simplemente a intereses de preservar los dineros mal habidos de parte de los jerarcas del régimen.

• Trump no se anota y Maduro no va pa’l baile, en relación a la solicitud realizada por el premier nacional para establecer una vía de comunicación con el gobierno de Norteamérica. Si no se restablece la democracia no hay conversación, palabras más palabras menos, del magnate gobernante de la potencia mundial norteña. El gobierno busca polarizar con la administración Trump y desmontar estrategia de la MUD, ante la determinación del bloque opositor de no refrendar un “acuerdo” chucuto en Dominicana.