EN CONTEXTO INTERNACIONAL:

Muchos se ha dicho entre los diplomáticos que señalan como “cachondeo” la actitud de Nicolás Maduro de pretender ir a una fiesta democrática como la VIII Cumbre de las Américas, sin ser invitado, ya que no pertenece al selecto grupo de países democráticos. Al respecto, si revisamos la web de la Cumbre encontraremos que ya han confirmado 11 países, y creciendo, del continente pero no aparece Venezuela ya que no es (repito) invitada. Pareciera que al Presidente le gusta ser “arrocero” en las fiestas.