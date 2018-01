“En el 2018 mantendremos la lucha democrática”

Visión/ Manuel Aguilar Parilli

Félix Maldonado | CNP: 21.840 - Al iniciar el año 2018, conversamos con el dirigente político opositor y secretario general de Primero Justicia en el estado Trujillo, Manuel Aguilar Parilli, para precisar su opinión sobre la realidad política, económica y social que vive Venezuela y su visión sobre las perspectivas para el año.

¿En que ha fallado e sector opositor en Venezuela en los últimos meses?

Sin duda han existido desaciertos y muchos aciertos, que no son visibles ni tangibles para el pueblo en general, sin embargo desde la Unidad Democrática se ha efectuado un gran trabajo, que tiene acorralado a este gobierno y que en un futuro no muy lejano dará resultados al país.

¿El pueblo se siente desesperanzado y con poca credibilidad en el estamento político?

El venezolano vive una profunda crisis en muchos ámbitos y el principal responsable es el gobierno revolucionario, que ha conducido el destino del país durante los últimos 19 años, es allí donde debemos dirigir el foco de la lucha, en cambiar el modelo de gobierno y sólo se hace sustituyendo el capitán del barco, que es el Presidente de la República y en eso se trabaja arduamente, muchos apuestan a la antipolítica y yo no me anoto en ese juego.

¿ El pueblo exige soluciones y menos diatriba entre políticos?

Sin duda es así, sin embargo debo puntualizar, que desde el partido que milito Primero Justicia integrante de la Unidad Democrática, se lucha en forma sostenida para lograr un cambio en Venezuela, a los venezolanos, la crisis económica los agobia, pero hay que apostar por un entendimiento democrático, la lucha en el 2018 debe ser por el camino electoral, esto dará soporte permanente a un nuevo gobierno y confianza para la inversión interna y externa, que es lo que recuperará el aparato productivo nacional y con ello avanzar en la recuperación económica, no hay otro camino.

¿ El gobierno distrae al pueblo ante la crisis?

Sin duda son especialistas en manipular a través de trapos rojos y laboratorios de desesperanza inducida al pueblo, ahí tiene el tema del pernil, la gasolina ahora todo lo solucionarán con la criptomoneda, cuando la realidad es que no tiene credibilidad en los acreedores internacionales, no producto de una acción opositora, si no de la mala administración de la Hacienda Pública Nacional y la corrupción en todos los ámbitos del gobierno.

¿Qué opina del nuevo incremento del salario?

Un error más en el manejo de la economía del país. Aumento de masa monetaria en la calle, sin bienes y servicios efectivos que adquirir, una ecuación que se traduce en más inflación.

¿Su mensaje al pueblo trujillano?

El mensaje es de confianza en el futuro que nos espera, el cual no será otro que de progreso y desarrollo, son duros los momentos pero ello debe conducirnos a la reflexión de lo que queremos, el cambio está en tus manos, con tu participación democrática a través del voto. Siempre lo he dicho, es una carrera de resistencia no de velocidad y les solicito confianza con todo respeto, a pesar de las dificultades que vivimos los venezolanos; repito, este 2018 mantendremos la lucha democrática.

