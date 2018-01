En escombros quedó la casa donde mataron Oscar Pérez

Dana Vivas, la viuda del ex detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Oscar Pérez, abatido por los cuerpos de seguridad este lunes en El Junquito, exigió a las autoridades el derecho a reconocer el cadáver. Vivas dijo que la familia de Oscar Pérez no ha autorizado su cremación, al tiempo que dudó de la veracidad de la fotografía en la que se ve un cuerpo entre los escombros. “La familia exige al gobierno de Venezuela, que permita identificar el cuerpo de Oscar Pérez. No autorizamos su cremación”, expresó en su cuenta en Twitter @danavivasvzla. También sirvió de portavoz de su suegra, Aminta Pérez, que también pidió una fe de vida de Oscar Pérez. Dana Vivas publicó un video, en el que se observa a la madre de Oscar Pérez exigiéndole a las autoridades entregar el cuerpo.