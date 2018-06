En hiperinflación los precios cambian en horas

María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio, alertó este jueves que la fijación de precios que plantea implementar el Gobierno a 50 rubros de canasta básica, no puede ser posible debido a que el valor de los productos en una hiperinflación como la que atraviesa Venezuela cambia en cuestión de horas.

“Va a pasar lo que ha pasado anteriormente, esos 50 precios que se fijen probablemente en lo que se salga de la reunión ya pierdan vigencia, los precios están cambiando por horas porque en un esquema hiperinflacionario así ocurre, sobre todo en ésta que se está convirtiendo en la peor hiperinflación de la historia de latinoamerica; entonces estoy segura de que al salir de la reunión ya los precios son otros”, expresó.

Las declarciones fueron ofrecidas durante una entrevista para Circuito Éxitos donde además destacó que lo que puede suceder con esta acción del Gobierno es que “los comerciantes al verse imposibilitados de distribuir los productos a los precios que puedan reponer; entonces simplemente no van a tener ese producto, eso es lo que va a ocurrir”.

“No es nada más que no podemos reponer inventarios sino que no tenemos inventarios porque la gente no los puede comprar y tenemos una merma en general en el sector empresarial de cerca del 60 por ciento y va a seguir así a menos que se cambien las políticas económicas”, agregó.

Con respecto a la advertencia del Gobierno de tomar “medidas radicales” contra los dueños de establecimientos que incumplan con los precios acordados, la representante de Consecomercio indicó que ya han “pasado tanto maltrato, tanto atropello, por tantas vejaciones por parte de funcionarios del Gobierno que a nosotros los comerciantes venezolanos no nos paraliza”.

El ministro de Alimentación, Luis Medina, destacó que durante la primera jornada de trabajo se analizará la estructura de costos y fijación de precios del arroz y el azúcar para luego en los próximos días ir con la regulación del queso blanco, jamón, mayonesa, maíz, pollo, pescado, harina de trigo, aceite; entre otros. Noticiero Digital