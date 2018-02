En la unión está la fuerza

Jesús Alberto Barrios R. - El régimen de Maduro quiere disfrazar su fracaso y su inmensa fragilidad, adelantando las elecciones presidenciales. Al afirmar que “ganaremos como sea”, está expresando su posición dictatorial e irrespetando a la mayoría del pueblo que quiere cambio. Busca debilitar al adversario mediante el instrumento que inventó: la “Constituyente”, como aparato político para reforzar el escamoteo electoral. Elimina la tarjeta de la Unidad, para desarticular a la oposición y que se entregue a la negociación a juro. De esta manera, piensa que su enemigo se atrinchera ante la ruda realidad que lo rodea. Además, la decisión del gobierno de hacer elecciones en el primer cuatrimestre del año es discrepante con el diálogo en República Dominicana, porque le da una parada a la mesa de negociación, por cuanto la fecha de la elección era uno de los temas más importantes y no se había llegado a acuerdo alguno al respecto. Ante la gravedad del problema, no se puede improvisar, ni actuar con rabietas en materia política. Se trata precisamente de hacer política, en tal sentido, consideramos necesario plantear otra visión. Es destreza política, madurez democrática, para actuar sobre la marcha y reconstruir la Unidad, no podemos achantarnos. No competimos con un demócrata, estamos ante una dictadura. Se requiere un plan urgente de recuperación. Una estrategia política que sirva de marco para alumbrar el camino. Y un discurso coherente que transmita confianza y esperanza en el cambio. Evitar la actitud estridente y alborotadora para atacarnos entre nosotros, y buscar una disposición firme y clara de contribuir a fortalecer la Unidad Nacional. Así demostramos que el interés por Venezuela es mucho más importante que los intereses particulares. Que por encima de las diferencias naturales somos capaces de ponernos de acuerdo y demostrar confianza a quienes están ubicados en el mundo de la abstención. La perseverancia es el camino de obstáculos para rescatar la libertad. Y la Unidad un compromiso con el país. Los escenarios de la abstención o la participación, requieren de un consenso de todos los factores del país, para generar un clima de acuerdo nacional e internacional. En la unión está la fuerza.

jesusalbertob@hotmail.com

Instagram: @jesusalbertob

twitter: @jesus_albertob