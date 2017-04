En San Isidro denuncian múltiples necesidades

Massiel Viloria | CNP:10.587 - Desde hace más de 20 años los primeros pobladores del barrio San Isidro de Nueva Bolivia, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, viven en medio de múltiples dificultades sociales, entre ellas, la falta de servicios públicos básicos, pobreza extrema e inseguridad, así lo manifestaron recientemente cuando nuevamente efectuaron un llamado de atención a las autoridades competentes, específicamente a la alcaldía de la entidad.

Sin vivienda

En este sentido, Nelly Pérez, residente desde hace muchos años contó sobre su mala experiencia, pues meses atrás se le quemó su vivienda y aún sigue esperando por ayuda. Asimismo, padece porque las aguas fluviales están socavando lo que queda de su vivienda, pues, no están canalizadas adecuadamente, por lo que teme por su vida y la de quienes habitan con ella ya que las paredes están rotas y en riesgo eminente de caerse.

Petición

Por su parte, Emilio Pérez, habitante de la comunidad expresó que “Vivimos mal por falta de servicios públicos. Aquí nos enfermamos mucho por el polvo que generan los camellones; también sufrimos por la gran cantidad de zancudos, culebras, e insectos peligrosos, pues ésta es una zona enmontada y la Alcaldía no ha prestado el apoyo para fumigar.¨ Informó el declarante.

Malas condiciones

En el mismo orden de ideas, Victorino Palencia acotó: “Este barrio debería llamarse El Olvido, el Alcalde nos tiene desatendidos en todos los sentidos, supuestamente no nos para porque nosotros y que no le ayudamos, pero el que nos tiene que ayudar es él. El pueblo está sufriendo y a él no le importa, aparte de todo el dinero no te alcanza ni para la comida, estamos mal”. Reseñó.

De igual forma, Palencia confesó que “En mi casa estamos en una situación difícil, apenas sobrevivimos con mi trabajo y lo que sembramos pero estamos en malas condiciones, nuestro baño es vergonzoso e infrahumano, no tenemos más que una pipa oxidada y mal oliente en medio de tres latas viejas”. Acotó.

Reclamo

Erica García también sumó su voz en el reclamo colectivo. “Mi opinión es que el Consejo Comunal no ha cumplido con su deber, en vez de acercarnos soluciones sólo buscan beneficios propios, no me refiero sólo al actual Consejo sino a varios que han pasado, a mí me censaron para una vivienda y llevo 5 años en mi rancho esperando, a merced del hampa y de que alguien quiera colaborar”. Dijo

Finalmente, el dirigente comunal, Ender López, aseveró lo siguiente: “Los principales problemas son la falta de funcionamiento de las placas, el agua blanca no llega como debería, no tenemos alumbrado eléctrico, tampoco seguridad, hay terrenos full de monte, la vialidad es pésima, hay calles que parecen una selva, el único que ha venido aquí es el legislador Ramón Guevara, pero le pedimos al Alcalde, nuevamente, que traiga soluciones ya que sólo viene a buscar votos”. Concluyó.