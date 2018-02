“En Unidad avanzaremos democráticamente”

Félix E. Maldonado Q. | CNP: 21.840 - “Lo he dicho y lo ratifico, estamos Comprometidos con Trujillo y Venezuela y en tal sentido desde hace tres años un grupo de hombres y mujeres hemos trazado la estrategia de incluir en un proyecto de largo alcance, a toda la sociedad, sin distingo de colores y sesgos partidistas, sólo en el afán de darle una plataforma de apoyo y trabajo en forma integral.”

Esta es la visión de Manuel Aguilar Parilli, secretario general de Primero Justicia en el estado Trujillo y presidente de la Fundación Comprometidos con Trujillo, quien trabaja intensamente desde el frente político y social desde hace tres años en el estado Trujillo, en aras de construir un bloque de trabajo para el desarrollo del Estado y no para ocupar cargos de elección popular.

¿Qué hacer en estos momentos?

Seguir en la lucha, sin desmayo, que es el único propósito del gobierno, desmontar y desmotivar a la gente. Desde la MUD se han realizado todos los esfuerzos necesarios, con más aciertos que errores y que tienen al gobierno acorralado, éste es el verdadero trabajo que se realiza desde esta instancia opositora.

¿Cuál es el camino inmediato?

Los electores esperan un camino claro y no hay otro que la Unidad Nacional y el respaldo a un líder que conduzca y aglutine el sentimiento del pueblo, donde se incluyan no sólo los partidos políticos, que deben llevar adelante el trabajo electoral, si no toda la sociedad como un instrumento de participación ciudadana y de propuestas, que se refleje en un proyecto unitario, por un lado para el cambio político y por otro para afrontar los retos de la sociedad en general, que son múltiples, producto del fracaso del Gobierno y proceso revolucionario mal llamado bolivariano, que tiene al país en una profunda pobreza.

