Argenis Rojas Albornoz - Desde hace un tiempo, la cifra de asesinatos y robos ha aumentado considerablemente en el estado Trujillo. Desde enero de 2016, hasta febrero de 2017, han sido reseñados más de 450 muertes violentas a lo largo y ancho de la Tierra de Santos y Sabios, sin contar el elevado y creciente número de robos a mano armada.

Más economía, más “malandraje”

La ciudad de Valera, capital comercial de esta región, es una de las zonas con mayor numero de asesinatos, robos y hurtos. Aunque no se tiene estadística exacta, hay probabilidades de un numero mayor a 50 robos por semana en unidades de transporte urbano y extraurbano.

El problema de esta cifra es que, si la mayoría de las personas no denuncian, los organismos policiales están de brazos atados, pues no poseen pista alguna que de con el paradero de cualquier malhechor y esto trae como consecuencia que el numero de hechos impunes vaya en ascenso cada día más.

Nadie se salva

Hombres y mujeres, de cualquier edad y en cualquier sitio, son víctimas del hampa común que se apodera cada vez más de la Ciudad de las Siete Colinas, aunado a la oscuridad que reina por las noches por motivo del pésimo mantenimiento que se le hace al sistema eléctrico de las calles y avenidas.

Celulares, bolsos, carteras y hasta bolsas de comida son los artículos que más buscan los “choros”, pues son muy fáciles de esconder y hay quienes ni si quieran se dan cuenta cuando los despojan de aquello que tanto les costó.

Entonces… ¿Qué hacer?

Lo primero que debe hacer un ciudadano de a pie cuando le estén robando sus pertenencias, es quedarse tranquilo y ceder ante la petición del antisocial. Recuerde que su vida es lo primero y aunque mucho nos duela en estos tiempos, lo material algún día se recupera.

La prevención es una herramienta importante que evitará que usted tenga un mal rato. No salga de su casa a altas horas de la noche, no vaya en la calle con bolsos o artículos de valor a la mano, cierre el vidrio de su carro cuando se estacione en algún semáforo, no hable por teléfono en la calle y por último, pero menos importante, evite abrir la puerta de su casa a alguien que usted no conozca.