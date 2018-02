En Valera nada ha cambiado todo sigue igual o peor

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - En Valera todo sigue igual, nada ha cambiado, al punto que la situación está peor que antes, esta es la apreciación de numerosos vecinos de la urbe de las Siete Colinas. Al ser consultados con relación a la gestión de las nuevas autoridades municipales que lidera la actual alcaldesa Iroschima Vásquez.

Durante cuatro años el problema de la recolección de basura se afianzó en la gestión del ex alcalde José Karkom, innumerables críticas recibió por parte de propios y turistas, quienes descalificaron fuertemente la inoperancia, además la falta de disposición que tuvo el burgomaestre en lo antes referido. Sin embargo, con la llegada de la nueva alcaldesa, las esperanzas de la ciudadanía en que el panorama cambiaría los llevó a elegir y apostar por un cambio en la ciudad, cosa que hasta la fecha no se observa en la localidad, según lo manifestado por la ciudadanía.

Vale recordar que en un momento dado, surgió la interrogante de ¿quién tenía más responsabilidad en cuanto a la recolección de basura? y comenzó el peloteo, entre el gobierno municipal y regional, para al final, ninguno asumir responsabilidades y sumergir a la ciudad de Doña Mercedes Díaz en un vertedero de basura a cielo abierto.

Con la cercanía del cumpleaños 198 de Valera, se han tomado en cuenta las sugerencias de la ciudadanía, quien rechaza en su totalidad la anarquía en la que permanece la ciudad de las Siete Colinas, la cual está rumbo a su bicentenario.

De mal en peor

A pocos días para celebrar sus 198 años, se hizo una encuesta en la ciudad de las Siete Colinas, para conocer desde la ciudadanía, cuáles son los problemas que existen en la localidad, y que la Alcaldesa debe tomar en cuenta, para acertar en su gestión. Entre los problemas expuestos, el más inmediato es el tema en la recolección de basura, valeranos insisten en ver convertida la localidad en un cochinero, la situación no ha cambiado desde que arrancó su gestión la actual burgomaestre, por lo tanto la invitan a buscar soluciones que acaben con el problema.

Ana Osuna, dijo que como joven, invita a la nueva Alcaldesa a escuchar a la juventud, por lo tanto indicó no ver mejoras en la recolección de basura; “Me atrevo a decir que estamos peor, por donde uno pasa no puede caminar, la basura que hay en todas las aceras, sectores y en toda la avenida es inexplicable, como podemos vivir entre zamuros y basura”.

Asimismo la señora Isora Medina, “Estamos de mal en peor, el otro Alcalde no recogía la basura y ahora esta Alcaldesa tampoco, no es posible que tengamos que vivir enfermos y sin medicinas, la contaminación que hay en el ambiente no se soporta”.

Igualmente, Carmen González, destacó no haber visto mejoras en el poco tiempo de gestión, también afirmó ver la ciudad de mal en peor, por lo que sugiere a la nueva Alcaldesa busque una pronta solución al tema de la basura.

Sanciones

Por otra parte vecinos sugieren establecer sanciones que permitan aplicar medidas y accionar en contra de aquellas personas que no toman en cuenta el daño ambiental que hacen al momento de arrojar basura en cualquier esquina.

Asimismo otra de las indicaciones que ofrecen es la de establecer horarios, que se den a conocer a través de todos los medios de comunicación social, y voceros de los consejos comunales den a conocer en cada comunidad, y de esta forma tengan claro el día y hora que pueden sacar de sus hogares la basura, para que sea recogida por el respectivo camión.

La voz del soberano

Ana Osuna: “Me atrevo a decir que estamos peor, por donde uno pasa no se puede caminar debido a la basura que hay en todas las aceras, sectores y avenidas, es inexplicable, cómo podemos vivir entre zamuros y basura”

Isora Medina: “Estamos de mal en peor, el otro Alcalde no recogía la basura y ahora esta Alcaldesa tampoco, no es posible que tengamos que vivir enfermos y sin medicinas, la contaminación que hay en el ambiente no se soporta”

Carmen González, destacó no haber visto mejoras durante el poco tiempo de gestión, también afirmó ver la ciudad de mal en peor, por lo que sugiere a la nueva Alcaldesa busque una pronta solución al tema de la basura

Diego Rivera, “El basurero sigue igual, es preciso invitar también a las personas a ser más conscientes y no arrojar tantos desperdicios, esto ayuda a tener la ciudad que tenemos”

José Matheus, “Vamos de mal en peor, pero los vecinos también deben colaborar y no arrojar basura en las calles, debería existir horarios para sacar la basura”

Twitter: @noeliaorozco

Noely28@hotmail.com