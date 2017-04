“En Venezuela no hay ni Estado ni Gobierno”

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Lo sucedido este domingo en la urbanización La Beatriz de Valera, en Mérida, Barinas, Valencia, San Cristóbal y otros estados del país, es la expresión de la ausencia y disolución del gobierno y su sustitución por la anarquía.

La afirmación corresponde a Francisco “Morocho” González, candidato a la gobernación de Trujillo por la organización política Voluntad Popular (VP).

Afirmó González que “cuando el gobierno deja de existir para atender asuntos elementales como el derecho de una familia a vivir tranquila en su casa, que no sea invadida por delincuentes armados por el propio gobierno y no encuentra protección en los órganos que están establecidos en la Constitución y las leyes para lograr la tranquilidad ciudadana, sino que se encuentra la complicidad de los órganos en proteger a esos delincuentes armados en vez de las familias, significa que prácticamente el gobierno deja de existir y entra la anarquía y la anomia”.

Ausencia

Indica el Morocho González que la ausencia del gobierno no solo se nota en la no protección de las familias, también se observa en la ausencia del gobierno por resolver problemas como el abastecimiento del agua en los hogares, en la imposibilidad de circular por las calles y carreteras de la república, que en un hospital se encuentre la muerte en vez de la salud porque no hay medicamentos para atender las enfermedades, por mencionar algunos de los problemas que padecemos”.

Quiebre del gobierno

Indicó el aspirante a gobernador que es muy grave lo que ha sucedido en Venezuela con el quiebre del gobierno y el quiebre institucional, no hay Estado ni estado de derecho, y al no haber gobierno tampoco funciona el resto de las entidades propias del estado como el Poder Judicial, la Fiscalía, órganos de Defensa y Seguridad Ciudadana, por citar algunos.

En Venezuela se rompió la República, adicionó, que de acuerdo a la Constitución está conformada por los 5 poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Moral y Ciudadano, los dos primeros, electos directamente por la voluntad popular y los otros tres, designados,con el concurso del Ejecutivo y la Asamblea Nacional.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo utilizó a los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Poder Judicial), para dar un golpe de Estado contra la república que se fundó en 1811.

¿Cómo se puede restituir la República?

-La única manera de restituir la República es a través de la expresión de la voluntad popular mediante elecciones generales que restituyan los poderes ejecutivo y legislativo, que luego de restituidos se reestablezca el Poder Judicial, el cual está pervertido y entregado a un poder ejecutivo que perdió totalmente su legitimidad.

Recalcó el declarante que por ello, lo que sucedió en la urbanización La Beatriz y la indefensión de las familias de esa localidad valerana del ataque de esos vándalos armados por el gobierno son la expresión más cabal de esta ausencia de Estado y Gobierno y el quiebre republicano.

¿Qué se puede hacer al respecto?

-Se justifica plena y absolutamente activar el artículo 333 de la Carta Magna, donde se ordena a los venezolanos, tengan autoridad o no, la restitución y lucha por la democracia y la Constitución.

¿Es prudente seguir en la calle?

-Claro que sí, hay que seguir en la calle para que Maduro entienda en lo poco que le queda de gobierno, que el pueblo venezolano no lo quiere, y se repita lo que ocurrió el 19 de abril de 1810, cuando el entonces capitán general Vicente Emparan consultó al pueblo para saber si éste quería o no que continuase en el poder y la respuesta fue un contundente NO.

“Entiendan señores del gobierno el pueblo no los quiere porque han sido ineficientes, corruptos, narcotraficantes, han corrompido la República y por ello, tienen que darle paso a la libertad y a la democracia, porque los venezolanos tienen derecho y está garantizado en la Constitución a protestar de forma activa para restituir la democracia de nuestro país, que significa la prosperidad y seguridad. Ningún país prospera sin libertad, democracia y estado de derecho”.