Encapuchados trancan inmediaciones del NURR

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21.613 - Por varias horas, un grupo entre ocho y doce jóvenes encapuchados que se identificaban como estudiantes del Núcleo universitario “Rafael Rangel” de la Universidad de los Andes, decidieron salir a protestar trancando la avenida adyacente al recinto universitario, para exigir, entre otras cosas, el mejoramiento a los servicios universitarios, mayor dotación de insumos, y el mejoramiento de las relaciones políticas, ya que la polarización del país perjudica a la universidad.

Cercano a las 10:30 am fue el primer pitazo para trancar con troncos y cauchos la avenida. La avenida estuvo parcialmente trancada, por lo que los choferes de las unidades de transporte daban media vuelta para regresarse por miedo a posibles secuestros o daños a sus vehículos. Los oficiales de policía se presentaron en el sitio, pero no generaron confrontación, su trabajo fue asegurar el perímetro en las inmediaciones del Distribuidor La Concepción para que los vehículos de carga estuvieran informados de lo que estaba pasando y no fueran objeto de secuestro o quema, ya que en las últimas acciones, se han suscitado dichas acciones vandálicas.

Intento de trancar el Eje Vial

Aproximadamente en horas del mediodía, un grupo de encapuchados salió por el sector conocido como “caminito” para acceder al Eje Vial, con la intención de trancar dicha vía. Los cuerpos de seguridad del estado salieron en defensa de la ciudadanía impidiendo que los encapuchados tomaran la carretera. La protesta finalizó sin ninguna alteración al orden público por la autopista Cruz Carrillo, mientras que en la avenida Universidad se mantuvieron los escombros hasta altas horas de la noche.