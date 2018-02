Entidades bancarias colapsadas

Lisnelva Rondón/ ECS - Las entidades bancarias de la cuidad, este martes se vieron colapsadas debido a la cantidad de usuarios que de distintas poblaciones del estado se trasladaron a Valera para hacer efectivas sus pensiones.

Adultos mayores pernoctaron en las aceras restándole tiempo a su merecido y necesario descanso para ver si lograban cobrar sus asignaciones. Expuestos a ser víctimas del hampa y otras situaciones como no alimentarse, corriendo gran riesgo ya que muchos acudieron sin compañía de algún familiar, a las entidades bancarias, soportando las crudezas de una fría madrugada y de una mañana de inclemente sol.

Y si a eso se le suma el cansancio y fatiga que les generan las largas colas, es una realidad indignante la que se refleja en los rostros de todas estas personas que viven en carne propia tal situación.

El entorno en que tienen que vivir los abuelos, es “miserable”, así lo catalogó la señora Gladys Durán, quien se encontraba en una larga fila para cobrar su pensión a las afueras del Banco Bicentenario del CC El Viaducto. “Estoy desde las 3 de la mañana aquí, es una humillación”, expresó. En vista de la escasez de material para las tarjetas, muchos al igual que Durán, se ven en la obligación de amanecer a las afueras de dichas entidades bancarias para asegurar el dinero que les corresponde.

Usuarios presumen que la notable aglomeración en las entidades financieras se debió a que varios bancos ubicados en otras poblaciones del estado no estaban funcionando, lo que ocasionó que las personas afectadas se trasladaran a la ciudad para poder cobrar. Cabe destacar que debido a la desorganización y otras irregularidades que suelen presentarse en las largas colas, los abuelos optaron por realizar cadenas humanas y de esta manera tratar de evitar situaciones desagradables como la que sucedió en la avenida Bolívar con calle 15 donde los usuarios interrumpieron el paso de vehículos como protesta ante la lentitud de los cajeros.

Por otra parte el señor Juan Vergara, también pensionado, comentó que estaba en el lugar desde las 6 de la mañana del día anterior para asegurarse de no regresar con las manos vacías, “Nos dijeron que hay plata sólo martes y miércoles, por eso mi esposa y yo llegamos bien temprano. El que trae comida come, y el que no, aguanta hambre porque ni pan hay en las panaderías”.

Los usuarios piden implementar que el cobro de las pensiones sea por número de cédula, algo similar al sistema que manejan los supermercados de la cuidad y así evitar que los abuelos pierdan el tiempo y se vayan con las manos vacías.

El colapso en las entidades bancarias lleva varios años palpándose en la ciudad, sin embargo, la situación parece empeorar cada vez más. Muchos de estos abuelos aún no se acostumbran a la Venezuela actual, llena de largas colas y escasez, esta Venezuela que no tiene nada parecido a la que ellos ayudaron a construir con trabajo y esfuerzo.

El haber dedicado gran parte de su vida a contribuir al desarrollo de la nación, se resume en 347 mil bolívares, los cuales debido a la hiperinflación que está viviendo el país, los convierte prácticamente en nada. La sabiduría que poseen los abuelos corrobora que el país va en un desenfrenado retroceso donde los más afectados son ellos, quienes deberían estar recibiendo el mejor servicio por parte de los organismos correspondientes.