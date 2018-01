Entre intelectuales te veas (y… II)

Gabriel Montenegro - El mundo y ambiente arcaicos desde el punto de vista académico y la precariedad económica en las décadas de los años 60 y 70, impidieron que muchos jóvenes, al igual que este servidor, pudiéramos coronar nuestros más ansiados objetivos, sin embargo jamás cejé en mi empeño de “pulirme” en eso del dominio de los vocablos, el orden semántico, la morfosintaxis y el respeto a los signos y símbolos gramaticales, además de buscar un estilo propio y abordar todos los géneros de la lingüística; desde el ensayo, la poesía, la oda, el cuento, la novela, la crónica y todo tipo de elegía y honra a la palabra bien usada e interpretada; eso sí, respetando modismos y estilos.

La mayor parte de mi vida la he dedicado a la lectura buena, desde los grandes novelistas, filósofos y literatos de la cultura latinoamericana, estadounidense, europea y universal, pasando por los más destacados dramaturgos, historiadores, ensayistas y poetas de la historia, de quienes he hurgado hasta la saciedad la razón existencial de sus estilos y la belleza de la respectiva inspiración en cada uno de ellos.

Incluyo a esto que mis compañeros de bohemia por más de 30 años fueron nada menos que Antonio Pérez Carmona, José Pumar Paredes, Ramón Rivas Sáez y compañía, de quienes aprendí muchas buenas experiencias y supe comprender lo que significa la lexicografía, especialmente el sentido y la importancia de escribir para los demás.

Víctor Hugo, Cervantes, Shakespeare, Confucio, Machado, Lope de Vega, Góngora, Séneca, Sócrates, Aristóteles, Cicerón, Platón, Goethe, Borges, Cela, Rubén Darío, Ortega y Gasset, Lorca, Paz, Hemingway, Ghandi, Nietzsche, Maquiavelo, Dickens, Sheldon, Wilde, Twain, Hess, Capote, Marx, Austen, Orwell, Miller, Lipman, Saint-Exupéry, Conan Doyle, Grass, García Márquez, Benedetti, Neruda, Mistral, Isaacs, Cardenal, Gallegos, Uslar Pietri, Otero Silva, Montejo, Blanco Muñoz, Martí, Eloy Blanco, Vargas Vila, Pérez Esquivel, Pocaterra, Fombona, De la Parra, Coelho, Freire, Pérez, Acosta, Martí, Masiani, Nazoa, Meneses, Gervasi, Picón, Iragorry, Marcano, Febres, Garmendia, Cabrujas, González León, Liendo, Terán, Pérez Carmona, Palomares, Rivas Sáez, Pumar Paredes, Medina Machado y Martínez, son solo algunos de los apellidos cuyas obras a Dios gracias han pasado por estos ojos “auscultadores” del conocimiento literario y la prosa.

A propósito de este comentario, viene a mi mente la afirmación que una vez hiciera el eximio escritor mexicano Rufino Blanco y Sánchez, quien muy claramente dijo que : “ La expresión del pensamiento por medio de signos gráficos es, como ya se ha dicho, el fin de la Escritura; pero este fin puede ser considerado como medio para otros fines remotos. En efecto, al escribir, nos proponemos transmitir un conocimiento a personas ausentes o a generaciones venideras, y en este propósito hay siempre un fin educativo. Es, por tanto, la Escritura medio eficaz de educación y de instrucción”. Esa es precisamente mi intención, cada vez que hago uso de estos espacios generosamente concedidos por El Tiempo, porque no busco notoriedad , protagonismo ni alimentar mi ego de “intelectualoide” barato, sino recordar a quienes me honran con leer mis entregas, tantas cosas hermosas y pasajes de la vida pueblerina muchas veces olvidadas, que la utilización de la palabra escrita nos concede para poder expresarnos abiertamente y devolverlas al presente.

Con el mayor de los respetos a los verdaderos intelectuales, mi opinión sobre el uso y abuso de la palabra escrita es muy distinta, como distintas son las ópticas a través de las cuales los autores pretenden reflejar la intención de su mensaje; de manera que juzgar y a la vez pretender de erudito no forma parte de mi estilo. Cada cabeza es un mundo, y el intelecto no es del uso exclusivo de quien aprendió a leer o escribir con una particular forma de hacerlo, sino de quien ha adquirido una jerarquía admirable basada en sus éxitos y reconocimiento de la crítica especializada.

Reitero ante todos ustedes, que respeto profundamente el criterio ajeno y honro a quienes han elegido trasmitir su mensaje a través de la palabra escrita, cada quien a su manera y estilo; pero recomiendo a los eruditos de la crítica satírica, bajar al escalón de la humildad.

“Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo. Ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo! Para mí lo importante es que Dios me apruebe!- Pablo-Galatas 1:10