Entre libros y montañas

El corazón de las tinieblasGustavo GodoyJoseph Conrad (1857-1924), uno de nuestros grandes escritores modernos, nació en Ucrania, de padres polacos. En su primerajuventud, se educó en francés, en alemán y en ruso, pero, posteriormente, eligió el inglés como su lengua literaria. Desde muy temprano edad, sintió pasión por el mar. Así que, aún siendo unadolescente, se enroló como marinero para zarpar hacia una vida deviajes y aventuras por el mundo. De todos sus viajes, el suyo por elCongo tuvo en él obviamente un efecto profundo. Por sus comentarios, ese viaje se sintió como un descenso al infierno. Y lo cambió en lo más hondo.El capitán Marlow, marino mercante inglés, es el temerario personajeque utiliza Conrad para contar su historia personal. Sin embargo, el Marlow que conocemos en El corazón de las tinieblas (1899) va más alláde ser un personaje solamente, parece, más bien, una actitud moral, la del propio Conrad. La verdad es que Marlow no solo narra los hechos, sino que también los comenta, los siente y los sopesa. Si leemos sus “juicios” superficialmente, podríamos caer en el error deconsiderarlos una censura total de lo vivido; pero no. Susconclusiones, aunque sumamente sombrías, distan de ser precisas. De hecho, presentan una gran ambigüedad y bastantes dudas. Lo que sí queda perfectamente claro es la intensidad de sus emociones. Susimpresiones son tan profundas y desgarradoras que dejan al lectorestupefacto del asombro. Eso es porque el texto, sobre todo en su tono, posee una fuerza impresionante. La obra logra expresar el horror, la zozobra, la fatalidad, y la oscuridad de aquella experiencia extraordinaria, como ninguna otra. Es el trabajo de unverdadero genio de la sensibilidad.El corazón de las tinieblas es el relato de un viaje por el ríoCongo. La obra es, evidentemente, casi una autobiografía, claro queconvertida en un hondo estudio de las emociones humanas. Por una parte, la novela denuncia severamente las terribles ironías, laamarga hipocresía y los tristes excesos de la colonización europea enÁfrica, pero, también, plantea temas morales más universales. Conradexplora aquí el problema de la soledad, el poder y la fragilidad moraldel ser humano. Es decir, los nefastos efectos morales que podrían recaer en un hombre el poseer un poder sin controles ni frenos.La trama, en sí, sorprende por su sencillez. El capitán Marlow esasignado con la misión de navegar, con un barco a vapor, río arribo, adentrándose al centro de la selva, para rescatar a un destacadocomerciante de marfil, un tal Kurltz, que presuntamente ha caídogravemente enfermo. Pero lo impactante del relato no son los hechoscomo tal, sino la atmosfera tenebrosa y sofocante que poco a poco se va construyendo en una especie de crescendo. Con el pasar de cadapágina, la tensión se va incrementando hasta llegar a niveles deexpresión muy potentes. A cada momento, la selva se hace más lúgubrey más intimidante. Y el personaje de Kurltz también se revelapaulatinamente cada vez más grande, más enigmático y más inquietante.Kurlts, un hombre de gran talento y dotes excepcionales, se haconvertido un terrible tirano, en una suerte de dios del mal, el cuallos nativos rinden culto como a un demonio. Kurltz es un hombre con algo que decir. Un ser que fascina, confunde y perturba al mismo tiempo. Lo que más trastorna a Marlow de su encuentro con Kurltz y al escuchar su voz, es la lucidez de sus ideas. Kulrtz no parece estar loco, pero debe estarlo. El corazón de las tinieblas es un oscuro viaje hacia las profundidades del alma.