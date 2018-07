Es difícil recuperar  confianza en el voto

De la misma forma, Hernández sostuvo que los partidos tienen un problema actualmente que es “recoger el agua derramada” ya que, según él, una de las tragedias cometidas por la MUD ha sido que a propósito de las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo, decidieron que no había condiciones electorales. “Ahora el reto es levantar la intención del voto, es difícil pero no hay otra posibilidad. Lo único que hace que la oposición no haya desaparecido son las cosas que ganamos en los procesos electorales, la AN y los cuatro gobernadores”, manifestó.