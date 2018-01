Es una burla ofrecerle Patria a un Pueblo con hambre

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El gobierno de Maduro ha iniciado una jornada de consulta sobre el Plan de la Patria 2019-2025, el mismo plan de 19 años de gobierno que ha llevado a Venezuela a una tragedia humanitaria jamás vivida. Nos parece una burla la demagogia de ofrecer Patria a un Pueblo que está pasando hambre, que pasa penurias al no conseguir las medicinas, un pueblo que sufre las calamidades de la pobreza extrema que nos ha llevado este gobierno.

Así lo expuso el diputado por Primero Justicia (PJ), Emilio Fajardo, quien expresó que “para quienes nos gobiernan la única patria es mantenerse en el poder, es seguir con la grotesca corrupción que ellos mismos se acusan y señalan sin pudor, mientras tenemos altísimos niveles de desnutrición infantil que ponen en riesgo la vida de decenas de miles de niños, cuyos familiares ya no tienen que darles de comer. No puede haber patria si hay hambre y miseria por un lado y corrupción por otro”.

Juego con la necesidad

-El gobierno juega con el hambre y la necesidad de los venezolanos, adicionó-, ejemplo de ello fue el ofrecimiento del pernil para la cena navideña y que nunca llegó, las cajas del Clap tampoco llegaron, cuyo ofrecimiento era para cada quincena. Hacen negocios con el hambre, lo vimos como una caja de Clap debía ser vendida en 25 mil Bs. y la estaban negociando en 40, 50 y hasta 70 mil Bs.

No más engaño

Apuntó Fajardo que el Pueblo no va a permitir más engaños, no aceptará el ofrecimiento del gobierno de “pan para hoy y hambre para mañana”, no debe aceptarse más chantajes y mentiras de quienes se burlan de la necesidad de la gente. Es momento de construir una alternativa, de construir el cambio y todo pasa por tener un nuevo gobierno que impulse un modelo económico de producción, de progreso y que nos encamine a todo los venezolanos a un mejor vivir.