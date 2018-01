Escalofriantes precios acorralan al pueblo

ENDERLIN HERNÁNDEZ - La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) informó que ya comenzó la supervisión de las empresas y negocios para que cumplan con el restablecimiento de los precios de los productos al mes de diciembre.

Esta medida abarca exclusivamente a los sectores de alimentos y medicinas y consiste en un proceso de notificación a las empresas productoras proveedoras de estos rubros a supervisar que se cumpla la medida de volver a los precios de facturación del 15 de diciembre, y que los precios estén marcados en el cuerpo del producto.

No obstante, resulta necesario que esta regulación de precios se generalice para que pueda controlar la especulación en los precios de la ropa, calzados, línea blanca, equipos tecnológicos, materiales para la construcción, repuestos, lubricantes y autopartes para vehículos, entre otros, pues para adquirir algún artículo en estos sectores es sumamente costoso, esto como consecuencia del remarcaje de precios que tanto sus distribuidores como comercializadores aplican para obtener ganancias muy por encima de su margen legal.

Utopía

Se espera que esta vez no sea una utopía y se dé cumplimiento a la medida emanada por el gobierno nacional, ya que en anteriores oportunidades se intentó ponerle freno a la especulación de precios y al contrabando de extracción, poniendo en marcha distintos planes, pero los resultados no fueron satisfactorios.

Cabe recodar que en el mes de septiembre del año pasado , el presidente de la República Nicolás Maduro, conjuntamente con la Sundde acordaron congelar los precios de 50 productos de la cesta básica, los cuales aparecieron en Gaceta Oficial, más no en los anaqueles del país. Se realizaron mesas de trabajo, donde asistieron representantes de la producción primaria, centros de acopio, distribuidores y comercializadores, suplidores de maquinarias y equipos, transporte y la agroindustria e industria, pública y privada, entre otros, no obstante no se cumplieron los acuerdos.

En el caso del estado Trujillo, especialmente en el municipio Valera, se realizaron fiscalizaciones por parte de la Sundde en varios establecimientos comerciales de la localidad, incluso en los puestos de la economía informal, sin embargo los operativos fueron esporádicos y no combatieron la raíz del problema, por lo que ahora es común ver como personas inescrupulosas se aprovechan de la situación económica para aumentar sus ingresos vendiendo los productos a precios exorbitantes.

Especulación galopante

Resulta impresionante que en la actualidad sea cuesta arriba o prácticamente imposible que un ciudadano cuyo ingreso mensual esté alrededor del salario mínimo, incluso muy por encima del mismo, pueda adquirir algún aparato electrodoméstico, comprar repuestos para su vehículo o simplemente comprar ropa nueva porque los precios son de terror. Lo mínimo que se espera es que se cumpla con el conjunto de leyes económicas que tanto vocifera el Ejecutivo.

