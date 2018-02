Escasez de tolerancia

Douglianys Rico - Si pensaba que la tolerancia aún prevalecía en mi país... ¡pues hoy he caído para chocar con la dura realidad! No pierdo la esperanza, de que las personas de buen corazón; pacientes, y amables, surjan desde lo más profundo del océano para darse a conocer, y para ayudar en la mejora de Venezuela. Pero, quisiera hablar de manera general, no especificar y excluir a los demás países que conforman el mundo. Así que, dejando los titubeos de un lado, quisiera hacer énfasis en el usual problema que poseen los adultos, y sobre todo en situaciones tan críticas, para colocarse a pelear por cualquier cosa. Por ejemplo, fui espectadora de cómo un hombre se enfadaba de sobremanera porque le iban a pagar con billetes de veinte bolívares. Comprendo su punto, pues no existen muchos lugares donde aún acepten el billete; pero, ¿enfadarse por algo tan indiferente? ¿por qué llegar a los insultos? ¿por qué no aceptar que esos son los billetes que, hoy en día, da el banco? ¿les gustará, entonces, enojarse por pequeñeces? Y, otra pregunta que circula en mi mente, ¿sabrán lo infantil que peleas como esas se ven en una persona adulta? Entiendo, perfectamente, que el mundo que nos rodea esté lleno de personas con una paciencia limitada, sin embargo, ¿por qué caer en lo mismo? Puede que esas preguntas que giran en mi mente, les parezca a muchos, ridícula. No obstante, deténganse a pensar un momento, así como yo lo hice; sin presiones, claro está. Verán lo... innecesario que son ese tipo de discusiones, ya que, al final de cuentas, no llevan a ningún sitio. ¿Por qué molestarse, pelear, y no resolver nada, cuando somos capaces de todo lo contrario? Una pregunta corta, pero justa en todos sus sentidos. Meditar la situación, comprenderla, tratar de comprender al otro, no es tan difícil como parece. Pero, ¡oh, como nos encanta contradecir al otro! ¡Saber que tenemos razón, aunque miles nos digan lo contrario, nos llena, en cierta forma, de alguna satisfacción! ¿Sería eso ser masoquista, o ciego? Puede, que un poco de cada una. Sin embargo, no termino de comprender semejante manía. Pienso, una y otra vez el asunto, y convierto mi cabeza en una tira de película donde diferentes tipos de peleas se observan día a día. Tanto las que se ven en televisión, como en la calle. Y, aún así, creo que es ridículo cómo esas personas se enfocan en contradecir a su oponente.