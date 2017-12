Especial Navideño en “Ilumina” 107.3

Gabriel Montenegro - Con la potente y contagiosa voz de Dimas Albornoz y el experto en los controles Ramón José Camacaro Junior, se estará ofreciendo este 24 de diciembre el Especial Navideño por la emisora Ilumina 107.3 FM.

El programa se cumplirá entre las 8:00 am y 10:00 am, con el ofrecimiento de canciones propias de esta época tan significativa, especialmente Villancicos, Aguinaldos y Parrandón, además de comentarios y complacencias para la audiencia. Se hablará además de nuestras costumbres navideñas y anécdotas que serán del deleite de los radioescuchas en un espacio totalmente interactivo. Las cita es a las 8:00 am por Ilumina 107.3FM.