Especulación destruirá al deporte

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - “Sin el ánimo de ser exagerado y mucho menos “profeta del desastre”, creo que en la actualidad la inflación galopante, los elevadísimos costos del material deportivo y todo lo que tenga que ver con precios amenazan con hacer desaparecer de manera definitiva el amor por la práctica deportiva y por ende con el desarrollo atlético de los venezolanos”.

Así se expresó el dirigente comunitario y ex-jugador del recordado equipo Industriales y del Flor de Patria FC de la Liga de Veteranos, Arturo París Villegas, quien reflexiona sobre lo inalcanzable que se han puesto los utensilios deportivos además de los uniformes y atuendos.

“No se justifica que en un país con inmensos recursos y enorme potencial humano las políticas gobierneras nos hayan acorralado de tal manera que los únicos que tienen garantizada la práctica deportiva son los atletas de clubes profesionales, ligas que manejan recursos holgados y los integrantes de los distintos seleccionados que reciben material del Estado Venezolano, mientras el semillero, ese talento que brota de nuestras barriadas y zonas humildes, la gran mayoría de deportistas venezolanos y en este caso trujillanos, ya no podrán practicar sus disciplinas debido a no poder adquirir material ni implementos para desarrollar esas aptitudes y habilidades”, subrayó París Villegas.

Arbitraje y marcaje cosas de locos

Arturo París refiere que él pertenece a una organización futbolística en su pueblo de Flor de Patria, donde como comerciante colabora en la medida de sus posibilidades con el equipo de la categoría Veteranos y otros en las menores, sin embargo, ha quedado abismado y asombrado en los últimos tiempos al observar cómo hasta los árbitros, asistentes y gente que acondicionan los escenarios de competencia, se “dolarizaron", pretendiendo cobrar sumas exageradas para intervenir en cualquier evento.

De igual manera, para el marcaje del terreno también están cobrando montos intolerables y ni decir de las exigencias nuevas, ya que se les ha “pegado” la mala costumbre de exigir a cada equipo una paca o bolsa de cal, algo ridículo, porque si en un torneo participan 12 equipos, entonces en cada juego se aportarán las mismas 12 pacas de cal, como si estuviesen frisando un edificio, cuestión inaceptable para los clubes y ligas que hacen vida activa en la región.

“Entiendo que no es momento de regalar las cosas, pero si tanto se habla de socialismo, no se justifica que como ejemplo de lo que sucede, estos ladrones pretendan sacarle los cobros del bolsillo a un muchacho humilde de cualquier equipo que aspira portar orgulloso un uniforme digno. Esto es motivo de profunda reflexión, ya que de continuar este tipo de situaciones, tanto deporte como deportistas estarían condenados a desparecer totalmente en este país, donde ya mucho talento joven ha emigrado en desbandada a otros países buscando nuevos derroteros por no contar con un país que otrora fue el más rico y abierto del mundo… eso es lamentable”, finalizó Arturo París Villegas.