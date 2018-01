Especulación e hiperinflación están liquidando el transporte

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - El elevado costo de los cauchos, repuestos y lubricantes han contribuido a que el parque automotor del transporte público esté paralizado en un 80 por ciento. El restante 10 por ciento de las unidades que funcionan no dará abasto para trasladar a usuarios permanentes, escolares y personal docente, quienes se reincorporan a sus labores el venidero lunes 8 de enero del presente año.

Al respecto se consultó a DOuglas Vielma, presidente del Sindicato del Transporte del estado Trujillo, quien alegó que “estamos sumamente preocupados por la situación que está viviendo el sector transporte, tal y como se había anunciado en anteriores oportunidades. Todos los días son menos las unidades que prestan el servicio, debido a la escasez de los cauchos y los altos precios de los pocos que se consiguen. Además, se suman los precios de los lubricantes que se encuentran en 600 y 700 mil bolívares por litro, que no pueden ser adquiridos por los choferes”.

Aclaró que el 90 por ciento y un poco más de las unidades de transporte de pasajeros consumen aceite y están paralizados por sus costos y otros están varados por la falta de mantenimiento, debido a los altos precios de los repuestos.

Dijo que un chofer cuyo vehículo le consuma a diario un litro de aceite no sale a trabajar porque no tiene dinero para reponer el aceite y no le resulta rentable.

Exhorto

Reitero que “veo con mucha preocupación la situación del transporte y en este momento llamo la atención a los representantes de los entes del gobierno, quienes tienen competencia sobre la materia para que aborden con seriedad este problema. Queremos que se reúnan con nosotros para buscarle solución porque de los contrario no vamos a poder garantizar la prestación del servicio como es debido”.

Recordó que las clases ya se avecinan y no estamos en capacidad de trasladar a la masa estudiantil, trabajadores de la educación y en general a los usuarios, porque no disponemos de suficiente cantidad de unidades que permitan su traslado, porque en su mayoría están paralizadas por las causas ya citadas.

Comisión

Propuso el declarante crear una comisión entre el gobierno y el sindicato del transporte para realizar una inspección a las casas de los choferes y ver como sus unidades están arrumadas en los patios, porque no tiene la posibilidad de arreglar sus vehículos.

Cifras

Adicionó que en el Terminal de Trujillo presenció con alarma que este miércoles 3 de enero, solo estaban trabajando 7 unidades de la ruta Trujillo-Valera, a pesar de poseer más de cien vehículos. No lo hacen porque no quieren salir a trabajar, porque de ello depende el sustento de sus familias, sino por la poca posibilidad de adquirir los cauchos, lubricantes y repuestos a costos razonables.

Combustible

-Si bien es cierto que se ha subsanado el suministro del combustible, la profunda crisis en el suministro de los lubricantes, lo cual hemos dicho por todos los medios de comunicación, el gobierno regional debería abordar con seriedad este problema y sostener una reunión con el sector Transporte para instrumentar mecanismos que garanticen que el transportista adquiera los productos a menor costo, porque 5 mil 500 choferes en el estado están viviendo esta situación crítica.

Paralización

Sin temor a equivocarme en este momento está paralizado el 80 por ciento de las unidades y solo está activo el 10 por ciento. Ya hay rutas que están despareciendo como por ejemplo la Línea de Transporte San Lázaro, con 60 años de fundada y por tradición de familia, ya tiene un solo bus trabajando.

Bus Trujillo

Dijo que inclusive la situación del Bus Trujillo se encuentra en una situación muy crítica, porque hay muchas unidades paralizadas por las mismas razones. “Sí así está la empresa del Estado y los buses qué podemos esperar nosotros, que vivimos de lo que generamos a diario”.