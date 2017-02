Massiel Viloria | CNP:10.587 - Recientemente el esposo de una ex trabajadora de Construpatria formuló una denuncia en relación a la no culminación de su vivienda ubicada en el sector 24 de Julio de la parroquia Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, la queja la dio a conocer a fines de lograr que los organismos pertinentes hagan la diligencias y finiquiten su residencia, pues, el declarante asegura no tener un techo donde meter a sus hijos y la obra lleva 3 años paralizada.

En este sentido, Erasmo Barrios, afectado aseguró que no conoce las causas que mantiene su casa paralizada, así mismo denunció que todo obedece a una “operación morrocoy” con respecto a la construcción de la vivienda, cuya ejecución forma parte de las gestiones que adelantó junto a su fallecida esposa, Sandra Rivas, quien en vida era obrera de la empresa Construpatria.

A la deriva

Manifestó Barrios que su difunta esposa trabajó por más de tres años en la mencionada empresa del Estado, a través de la cual estaba gestionando la construcción de su casa, pero a un año de su muerte, ni siquiera han comenzado a ejecutarla, además, como esposo no percibió indemnización ni las prestaciones de su cónyuge, la cual “murió a causa de una hemorragia interna a raíz de los esfuerzos que hacía cumpliendo con sus funciones en la empresa”. Aseveró la fuente.

Puras mentiras

De acuerdo a lo informado por Erasmo Barrios, “Construpatria se comprometió a hacerle la vivienda a mi esposa, pero me caen a mentiras, hoy dicen que el camión se dañó, mañana me dicen que falta otra cosa, vienen a buscar dinero para arena y cabillas y nada que la construyen”. Dijo.

Contó el viudo que en octubre le trajeron un camión de arena y hace poco le trajeron otro que vaciaron en la mitad de la calle, “dizque equivocadamente”, además, relató que vive en la intemperie y necesita que le hagan su casa, “tengo dos hijas señoritas que corren peligro, porque vivimos en una zona insegura con alto índice delictivo y temo por la integridad física de ellas”.

Explicó que su difunta esposa desempeñaba funciones como vigilante y le tocaba mover un portón grande y pesado, acción que le provocó el padecimiento por el cual murió, es decir, una hemorragia interna, “ella murió y nunca vio su casita hecha”. Testimonió el afectado

Aporte

Barrios informó que de su bolsillo ha comprado cuatro camiones de arena, porque según la empresa, tienen el camión dañado, además de aportar dinero cada vez que vienen a pedirle para cosas de la casa, aseguró que en el barrio actualmente están construyendo 50 viviendas y él tiene años esperando por la suya y ni siquiera se la han comenzado.

Reiteró que le han traído dos camiones de arena y unas pacas de cemento que ya se están poniendo duras, “hace como un mes vino la ingeniero a cargo de la obra y me dijo que estaban esperando la reparación del camión, después me dijo que la retroexcavadora se había dañado y estaban esperando componerla para venir a hacer los trabajos, pero ya vamos para un mes de eso y nada”.

Petición

El viudo y padre de familia, Erasmo Barrios, clamó por la construcción de su vivienda en memoria de su difunta esposa, quien se merecía su casita –dijo-, además, que desea darle una vida digna a sus dos hijas, quienes están estudiando y debe luchar día a día sembrando yuca y plátano para sacarlas adelante, “creo que no es mucho pedir que nos hagan la casa”. Concluyó.