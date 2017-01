CARACAS / AGENCIA - Lilian Tintori, esposa del coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López y activista por los derechos humanos, aseguró que la Asamblea Nacional (AN) está incompleta por la ausencia de varios presos políticos.

"Esta Asamblea está incompleta. Está incompleta porque Renzo Prieto no está aquí, es un preso político; porque el alcalde metropolitano no está aquí, que es Antonio Ledezma; porque los alcaldes de la oposición a nivel nacional no están aquí", indicó Tintori

“Leopoldo López es un líder fundamental de la oposición, hermano de todos estos partidos que hoy conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), debe estar aquí y no está", lamentó.

La libertad como prioridad

La esposa del líder opositor afirmó que la nueva junta directiva del Parlamento venezolano debe tener como prioridad la búsqueda por la libertad de los presos políticos.

"Tiene que ser prioridad la lucha por la libertad de los presos políticos, así como lo fue el año pasado. Las primeras palabras de Henry Ramos Allup el año pasado las recordamos: “libertad para todos los presos políticos”, declaró Tintori.

Agregó que esta lucha debe ser también la principal petición de todos los venezolanos. “Para toda Venezuela, la libertad de los presos políticos y de todo el país debe ser prioridad", arguyó Tintori.

Respecto a la ruta que se debe seguir para lograr el cambio político, la esposa de López hizo referencia a la carta escrita por su cónyuge el 31 de diciembre: " Y la ruta política aquí está, es la carta que escribió Leopoldo López (...) son 5 puntos muy claros. Si nosotros logramos estos cinco puntos, si nosotros disciplinadamente y en unidad perfecta empujamos estos puntos, logramos el cambio este año", sentenció Tintori.