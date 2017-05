CARLOS BRICEÑO CONTRERAS | CNP: 23.325 - Antes Venezuela era una mujer joven, linda, feliz, amorosa, cariñosa. Le daba amor a todo el que la visitaba, razón por la cual, muchos extranjeros decidieron adoptar este país como su casa. La de ahora, según la percepción de la entrevistada Carmen Materano, es una Venezuela que sufre las consecuencias de la indolencia y la ambición gubernamental.

Esta entrega del Detector Curioso está dedicada a las reinas de la casa: las madres, mujeres aguerridas dispuestas a todo por sus retoños; estas reinas han tenido que soltar sus coronas para reforzar su lucha al momento de hacer la cola en busca de alimentos y demás productos escasos.

Cada día, las mamás venezolanas se llenan de voluntad para levantar a sus familias, lo que en este país se traduce: "hacer de tripas corazones" para que el salario les alcance, pues el hambre y la necesidad no tienen temporizadores ni color político.

"Yo tengo 75 años y aunque amo mi país, no quisiera vivir un día más acá, por los desastres que ocurren diariamente. Esta no es la Venezuela que quiero para mis hijos y nietos; deseamos un país pujante como el que teníamos", expresa la señora Materano.

"¿Hasta cuándo las humillaciones?"

"A la mujer, ni con el pétalo de una rosa, y a las madres, mucho menos", es una frase común en la jerga venezolana, sin embargo, las progenitoras consideran que en la actualidad son víctimas de humillaciones sin importar su condición femenina.

"Las madres venezolanas sufrimos al ver a Venezuela en estas circunstancias, muchas veces ni siquiera tenemos para alimentar a nuestras familias. Antes había de todo", opina Consuelo Rivero.

María Dávila es una señora que a través de su trabajo como comerciante, en el centro de Valera, logra llevar el sustento a su hogar. "Como madre y mujer me he visto afectada tras la situación en el país, pues se me dificulta obtener la materia prima para laborar", comenta.

Manifiesta que el regalo más hermoso que pueden recibir las madres en su día, es ver surgir al país, "que la situación se arregle pronto (...) Yo creo que el Día de las Mamá, es todos los días".

Madre comerciante

Hasta pronto, mamá...

Todas coinciden en lo mismo: la felicidad de sus hijos es lo que más les alegra el corazón, pero hoy en el marco de la celebración del Día de las Madres, muchas no podrán compartir con ellos, pues éstos se han marchado del país en busca de mejores oportunidades.

Rosa María Angarita no logra disimular la nostalgia que le ocasiona saber que una de sus hijas está fuera de Venezuela, y otra de ellas, pronto se marchará.

"Es triste ver como la familia se desintegra porque los hijos optan por irse en busca de una mejor calidad de vida. Casi siempre las madres somos la cabeza de familia y queremos lo mejor para nuestros hijos", enfatiza.

Al mismo tiempo, comenta que es nativa de Colombia y llegó a Venezuela cuando tenía 14 años, "tengo los mejores recuerdos de cuando llegué acá (...), el sueldo alcanzaba para comprar casa, carro, los hijos ayudaban a sus padres, pero esos tiempos cambiaron. El regalo más hermoso que las madres podemos recibir en este día es que el país se levante y nuestros hijos regresen".

Rosa Angarita

El mayor vínculo de amor

"Es muy doloroso ver que nuestros retoños se van del país, pues son ellos el mayor vínculo de amor que tiene una mujer, te impulsan a seguir, así como tú los motivas a cumplir sus sueños", dice Elizabeth Arjona, quien despidió hace varios meses a su hija que ahora se encuentra en Panamá.

Reconoce que ha llorado mucho desde el momento en que la vio partir, sobre todo, "porque he sido su madre y su padre".

Pese a sus preocupaciones, al no verle diariamente ni saber cómo se encuentra, comenta que su mayor deseo es verla feliz, por eso le apoya en sus decisiones, inclusive cuando esto implica distancia entre ambas.

Elizabeth Arjona

"No se puede explicar lo que se siente cuando un hijo se va. Todos los días se tiene el corazón arrugado, pero uno se siente bien porque sabe que las oportunidades que no les brinda Venezuela, se las ofrecen en otro lado", refiere Marlene Matheus Segovia, madre de Alejandra García, quien ahora radica en Chile.

Lograr la transformación del país es el deseo de ésta y todas las madres venezolanas, quienes aguardan la esperanza de que Venezuela vuelva a ser próspera, bendecida y con oportunidades para todos, puesto que así, los hijos que se fueron podrán gritar con emoción: "¡Aquí estoy de nuevo, mamá!".